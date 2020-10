Thais Fersoza encanta ao mostrar a filha, Melinda, fazendo ioga com ela: Olha, mamãe, eu tô arrasando!

09/10/2020 | 15:10



Momento fofura! Thais Fersoza publicou em seu Instagram uma sequência de fotos em que faz ioga e sua filha, Melinda, fruto de seu casamento com Michel Teló, aparece imitando as poses da mãe! Na legenda, a atriz escreveu o seguinte:

Partiu yoga? Hahaha exemplo é tudo na vida! Não adianta a gente só falar pra eles o que achamos certo e passarmos ensinamentos. Precisamos ser referência, precisam ver nossas atitudes. Acredito que eles absorvem infinitamente mais o que fazemos do que o que falamos (embora ambos sejam necessários!).

Ela ainda continua e dá dicas:

Seja sempre um bom exemplo! Em tudo! Nesse caso aí era atividade física! Tem vezes que ela faz a aula toda com a gente! Do jeitinho dela... coisa mais fofa! E claro, meu tapete fica pra ela e eu vou no chão mesmo! Bom dia! Bom sextou pra gente! P.S.: Eu segurando pra não rir e tentando manter a concentração... porque ela fica se apoiando em mim e dizendo: olha, mamãe, eu tô arrasando! Gostosura da minha vida!!!

Muito amor, né?