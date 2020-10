Agência da ONU combate a fome em áreas carentes e zonas de guerra

09/10/2020 | 15:05



O Programa Mundial de Alimentos (WFP, na sigla em inglês), da Organização das Nações Unidas (ONU), ganhou o Prêmio Nobel da Paz na sexta-feira, 9, por seus esforços para combater a fome em meio à pandemia do coronavírus, reconhecimento que traz luz a comunidades vulneráveis em todo o Oriente Médio e África que a agência da ONU busca ajuda, aqueles que passam fome e vivem em zonas de guerra que raramente podem chamar a atenção do mundo.

Do Iêmen ao Sudão do Sul, a insegurança alimentar é um problema crescente, agravado por uma mistura de conflito militar, desastre ambiental e as consequências econômicas da pandemia. Só no ano passado, a organização com sede em Roma forneceu ajuda a quase 100 milhões de pessoas em 88 países.

Confira como em alguns desses lugares:

Iêmen

No Iêmen devastado pela guerra, descrito como o pior desastre humanitário do mundo, milhões dependem todos os meses do WFP para sobreviver. Nos quase seis anos de conflito entre os rebeldes Houthi apoiados pelo Irã e uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, a agência enfrentou grandes desafios para levar ajuda aos necessitados iemenitas.

A violência aumenta e muitos destinatários de ajuda vivem em regiões notoriamente remotas. Grupos armados rivais desviam a ajuda alimentar para os combatentes da linha de frente ou a vendem com lucro no mercado negro. No ano passado, o WFP suspendeu parcialmente suas operações na capital controlada pelos rebeldes sob acusações de que os Houthis estavam roubando a ajuda alimentar.

Ainda assim, as operações em grande escala do WFP são consideradas indispensáveis no país mais pobre do mundo árabe, onde 20 milhões de pessoas estão sofrendo de uma crise de fome e outros 3 milhões enfrentam a subalimentação devido aos efeitos colaterais da pandemia. A agência ajudou a prevenir a fome há dois anos.

"As condições neste país são tais que é impossível para qualquer organização humanitária fazer bem o seu trabalho", disse Saleh al-Dobhi, um funcionário do ministério da saúde no governo internacionalmente reconhecido do Iêmen.

"Mesmo assim, o WFP ainda está fazendo um trabalho crítico, ainda mais durante a pandemia. Podemos dizer que este prêmio é merecido."

O ministério da saúde dirigido pelos Houthi criticou a agência por ocasião de seu Prêmio Nobel, com o porta-voz Youssef al-Hadhari dizendo à Associated Press que sua ajuda "não consegue resolver os problemas de base de que sofremos", incluindo o "cerco" pelo Coalizão liderada pelos sauditas.

Sudão do Sul

Poucos lugares no mundo estão tão devastados quanto o Sudão do Sul, onde mais da metade da população passa fome, mesmo dois anos após o fim oficial de uma guerra civil que matou quase 400.000 pessoas e fez mais de dois milhões fugirem do país.

Agora, as inundações generalizadas deslocaram bem mais de meio milhão de pessoas, complicando ainda mais os esforços do WFP e parceiros de ajuda em alcançar as áreas duramente atingidas com assistência, visto que os preços dos alimentos aumentaram em meio à pandemia de covid-19.

E a ameaça de violência mortal continua sendo uma preocupação diária naquele que ainda é um dos países mais perigosos do mundo para os trabalhadores humanitários.

Nesta semana, homens armados dispararam contra um comboio de barcos do WFP que transportava ajuda alimentar para comunidades afetadas pelas enchentes. O WFP disse que três membros da tripulação ficaram feridos e outro estava desaparecido e provavelmente morto.

Sudão

No Sudão, onde a inflação disparou para 166% em meio à pandemia do coronavírus, um número sem precedentes de 9,6 milhões de pessoas enfrentam níveis de insegurança alimentar com risco de vida.

O governo de transição, sem dinheiro, que assumiu o poder após a derrubada do autocrata de longa data Omar al-Bashir está lutando para impedir a queda livre. Durante a pandemia, o número de crianças que passam fome dobrou para 1,1 milhão.

O primeiro-ministro sudanês Abdalla Hamdok, ex-economista sênior das Nações Unidas, parabenizou o WFP pelo Prêmio Nobel.

"Nós, no Sudão, sabemos em primeira mão a importante ligação entre segurança alimentar e paz, portanto, este prêmio é justamente merecido", escreveu ele no Twitter. A agência humanitária tem desempenhado um papel fundamental na promoção da paz com os rebeldes do sul do país.

Da região de Darfur devastada pela guerra, Ibrahim Yousef, diretor do maior campo de deslocados, recebeu a notícia do prêmio Nobel do WFP como um ponto brilhante em um momento preocupante.

"Contamos com o WFP há décadas", disse Yousef, diretor do campo de deslocados Kalma em Darfur do Sul, observando que a ajuda alimentar da agência ajudou mais recentemente a combater a desnutrição para aqueles em campos que sofrem com as consequências de bloqueios induzidos por vírus , inundações severas e surtos de violência étnica.

"Sem seus grãos, muitas pessoas aqui não teriam nada para comer. Queremos que este prêmio envie uma mensagem ao mundo de que precisamos ainda mais ajuda agora do que antes."

Síria

Na Síria, grupos rivais, mas principalmente forças do governo, impuseram cercos de meses como arma de guerra, levando a uma grande escassez de alimentos em áreas populosas de civis.

Os subúrbios da capital síria, Damasco, a cidade central de Homs e as partes controladas pelos rebeldes da cidade de Aleppo, a maior da Síria, foram todos sitiados pelas forças do governo durante a guerra civil do país.

Entre as tréguas, o Programa Mundial de Alimentos ocasionalmente conseguia levar quantidades limitadas de alimentos para cidades sitiadas, onde dezenas morreram de desnutrição e doenças relacionadas à fome. (Fonte: Associated Press)