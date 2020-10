09/10/2020 | 14:44



Morreu nesta sexta-feira, 9, aos 77 anos, o ator Cecil Thiré. Ele foi encontrado sem vida enquanto dormia, em sua casa no bairro do Humaitá, na Zona Sul do Rio.

Filho da atriz Tônia Carrero, Cecil sofria do mal de Parkinson há alguns anos. O ator deixa sete netos e quatro filhos, dos quais três são atores: Luisa, Carlos e Miguel.