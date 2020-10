Peppa Pig apresenta novo guia de viagens da Grã-Bretanha

Redação

Do Rota de Férias



09/10/2020 | 14:48



O VisitBritain, escritório de turismo do Reino Unido, lançou um guia online gratuito chamado Os Melhores Lugares para Curtir na Grã-Bretanha com a Família que tem uma particularidade e tanto: ele é apresentado por ninguém menos que Peppa Pig. Na publicação, a famosa personagem divulga experiências culturais típicas britânicas – como o chá da tarde – que podem servir de inspiração para quem pretende viajar com crianças para a região.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Hasbro e a Peppa Pig. A ideia do guia é impulsionar as futuras viagens em família à Grã-Bretanha, mantendo as atrações, experiências e destinos de nossos visitantes em mente quando chegar a hora de viajar novamente”, afirma Paul Gauger, vice-presidente executivo do VisitBritain – Américas.

“Na última pesquisa que fizemos, descobrimos que 13% dos viajantes brasileiros levaram crianças menores de 18 anos em sua viagem à Grã-Bretanha. O lançamento do novo guia, portando, é perfeito para mostrar aventuras familiares diversificadas na região e inspirar roteiros no futuro”, completa Paul.

Os Melhores Lugares para Curtir na Grã-Bretanha com a Família

O guia de 50 páginas destaca experiências na Grã-Bretanha para famílias com crianças de todas as idades. As atrações vão desde o icônico parque Peppa Pig World, que fica dentro do Paultons Park, em Hampshire, na Inglaterra, até os locais de filmagem de Harry Potter, incluindo o viaduto Glenfiddich e o Jacobite Stream Train, na Escócia.

Outros lugares listados no guia que valem registro são o parque subterrâneo de trampolim Bounce Below, situado em uma mina desativada no País de Gales, a Torre de Londres e o Storybook Trail, na Escócia, que passa por locais que inspiraram clássicos da literatura de Robert Louis Stevenson (“A Ilha do Tesouro”) e JM Barrie (“Peter Pan”).

Outros lugares tradicionais, como Stonehenge, na Inglaterra, e o Castelo de Pembroke, no País de Gales, também não podem ficar de fora. Há ainda a possibilidade de escapar das grandes cidades e mergulhar na beleza natural da Grã-Bretanha ao visitar os icônicos White Cliffs de Dover ao longo da costa sul da Inglaterra. Ou ainda ao cruzar o Loch Ness, nas Highlands escocesas, e passear pelas montanhas do Parque Nacional de Snowdonia, no País de Gales.

“Muitas famílias brasileiras viajam para o exterior rumo a destinos com parques temáticos de renome mundial. Por meio de Peppa e seus amigos, vamos mostrar o quanto é possível se divertir viajando também pela Grã-Bretanha”, diz Malcolm Griffiths, diretor do VisitBritain – Brasil.

Segundo ele, quem viaja em família para a região pode, inclusive, otimizar os orçamentos ao explorar atrações gratuitas, como o Museu Britânico e o Museu de História Natural, ambos em Londres. Outros atrativos do gênero na Grã-Bretanha são o National Football Museum, em Manchester; as maiores esculturas equestres do mundo, no Kelpies, dentro do parque The Helix, na Escócia; e o passeio pela Alice in Wonderland Trail (Rota de Alice no País das Maravilhas) na vila costeira de Llandudno, no País de Gales.