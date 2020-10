Bianca Andrade e Rafa Kalimann são desclassificadas de premiação após tentarem burlar regras

09/10/2020 | 14:11



Bianca Andrade e Rafa Kalimann não estão mais concorrendo no People's Choice Awards 2020, que acontece no dia 15 de novembro. Elas, que estavam concorrendo ao posto de melhor influencer em uma categoria especial para o Brasil, foram descobertas em um esquema de grupo de votações, mas os mutirões são proibidos pela organizadora da premiação, a NBC Universal Media, segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

No Twitter, Rafa se manifestou sobre a desclassificação de seu nome da categoria:

Papinho sério com vocês aqui, nós havíamos começado algumas dinâmicas pro PCA, mas descobri que não pode fazer mutirão (erro meu mesmo) pra essa votação específica como nas demais que já somos acostumadas. Assim que nos alertaram nós freamos automaticamente, não concluindo nenhum mutirão e não entregando nenhum combinado por esse motivo. brigada a todos que entenderam e que nos avisaram dessa regra, e desculpas por não ter tido conhecimento disso antes. Obrigada mesmo por terem me alertado, não faria se não soubesse, já alertei alguns dos outros indicados também. Chateada, mas acontece. Já fiquei super feliz em ser indicada. Vida que segue, disse.

Bianca Andrade não se manifestou publicamente sobre o assunto, mas confirmou para a colunista que está mesmo fora da disputa. Com a saída das ex-BBBs, Manu Gavassi, Foquinha, Matheus Mazzafera, Valentina Sampaio, Alexandra Gurgel e Maisa Silva seguem na disputa pelo prêmio.