Marília Mendonça desabafa após críticas sobre sua aparência e apaga fotos dos últimos cincos anos do Instagram

09/10/2020 | 14:10



Depois de ser alvo de críticas e especulações dos internautas em relação à sua aparência e a procedimentos estéticos, Marília Mendonça resolveu dar um chega pra lá nos haters e publicou, na manhã desta sexta-feira, dia 9, um desabafo no Stories de seu Instagram:

- Semana passada lidamos com a polêmica no Instagram. A galera começou a falar que eu tinha feito intervenção cirúrgica no meu rosto. Ó meu Deus, Marília Mendonça! Quase não a reconheci, o que será que ela fez? ou Nem parece mais a mesma,Ó meu Deus, será que ela vai cantar do mesmo jeito agora? Essa semana o problema é meu nariz. Mas vocês tem que decidir: Ou eu fiz rinoplastia, harmonização facial, ou não fiz.

Apesar de visivelmente incomodada com a situação, a cantora não perdeu o bom humor e ainda brincou que o tamanho de seu nariz seria culpa da genética de seus pais:

- E a galera que está incomodada com meu nariz, que reclame com a minha mãe. O problema foi com ela. Se vocês vissem meu pai, que está no céu, já, iam falar: Melhor ter puxado a mãe mesmo.

Mendonça, então, afirmou que uma rinoplastia não está em seus planos no momento, e que só irá realizar o procedimento quando sentir vontade:

- Não vou fazer rinoplastia, não adianta me encher o saco. O meu nariz é esse. Gostou? Está gostado. Não gostou? Tem quem goste. Eu sou dona da minha vida. Se um dia eu tiver vontade, vou fazer. Se eu não tiver vontade, não vou. É isso, é simples.

Marília ainda pediu às seguidores que não ligassem para esse tipo de comentário, afirmando que qualquer intervenção estética deve ser feita por vontade própria, e não por pressão por parte de terceiros:

- Pra mulherada que não gosta do próprio nariz e tem vontade de fazer [rinoplastia], faça por você, não faça pelos outros. Eu vivi minha vida todinha desse jeito. Me encheram o saco de um monte de coisa, que se eu não fizesse não ia ser sucesso. Primeiro eu fui lá, fiz sucesso, e depois quando tive vontade de fazer as coisas de estética, fui e fiz. Para mostrar que não tem nada a ver uma coisa com outra.

Apesar do desabafo sincero postado pela cantora, os vídeos foram apagados dos Stories poucas horas depois de serem publicados. Outra atividade incomum no Instagram da cantora é o fato de que todas as imagens postadas entre os dias 21 de abril de 2015 e 16 de setembro de 2020 foram apagadas.

Vish...