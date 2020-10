Descubra se está na hora de trocar a bateria do seu iPhone

Bianca Bellucci

As baterias de íon de lítio são as mais usadas em smartphones. Mas, assim como qualquer componente recarregável, têm vida útil limitada. Uma série de fatores pode fazer com que a capacidade de reter carga e o desempenho da bateria diminuam e ela precise ser substituída. Entre eles, estão: os hábitos do usuário, o número de carregamentos, a idade do aparelho e a exposição a calor ou frio extremos.

No caso dos celulares da Apple, a empresa tem uma função nativa que informa quando é recomendável fazer a substituição da bateria – disponível a partir do sistema iOS 10.2.1. O 33Giga ensina a encontrar esse recurso. Confira!

1. Em seu iPhone, acesse o aplicativo “Ajustes”. Em seguida, clique em “Bateria”.

2. Dê um toque em “Saúde da Bateria”.

3. No item “Capacidade Máxima”, a Apple informa como está a saúde do componente. Se aparecer a mensagem “A bateria do iPhone pode precisar de reparo”, significa que é recomendável fazer a substituição – clique aqui para saber como proceder. De forma geral, a empresa da maçã afirma que sua bateria é desenvolvida para reter até 80% da capacidade original após 500 ciclos de carga completa. Qualquer número abaixo da porcentagem indica a necessidade de troca.

