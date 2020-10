7 motivos para trocar o mouse por uma mesa digitalizadora

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/10/2020 | 13:18



Para quem trabalha com design, fotografia, edição, animação ou desenho artístico, a mesa digitalizadora é um acessório fundamental. Mas, além disso, esse produto pode otimizar o tempo e potencializar a qualidade do trabalho de outros profissionais que passam boa parte do dia na frente do computador.

“A mesa garante maior precisão e é um processo natural, já que aprendemos a escrever com papel e caneta na mão. Quando a escrita ou o desenho são feitos na parte sensível do produto, tudo já estará direto na tela do computador”, explica Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil.

Se você ainda precisa ser convencido de que a mesa digitalizadora é uma boa pedida, abaixo, confira sete razões para aposentar o mouse agora.

1. Precisão e ergonomia

Mesmo profissionais experientes não possuem habilidade suficiente para escrever uma frase (ou uma palavra) com um mouse. Independentemente dos programas que visam facilitar a tarefa, o ratinho não tem essa função e o resultado raramente é agradável. Uma mesa digitalizadora, no entanto, torna as anotações mais naturais, semelhantes a quando se usa papel e caneta, gerando, assim, resultados de qualidade e de melhor compreensão. Isso ocorre porque as canetas digitais tornam o uso ergonomicamente mais fácil que qualquer mouse.

2. Sensibilidade à pressão

Quando se usa um mouse, as opções são simples: clicar ou clicar e manter o cursor pressionado. Já as mesas digitalizadoras abrem um leque de opções porque a pressão utilizada na caneta pelo usuário pode alterar o resultado. De acordo com a forte, é possível alterar o tamanho, a opacidade, a fluidez e outros atributos do traço que está projetado na tela. É possível até controlar algumas funções de determinados aplicativos só com a caneta.

3. Rapidez

Trabalhar com uma mesa digitalizadora é muito mais rápido do que com um mouse pelas funções oferecidas por mesa e caneta, além do movimento natural ao utilizá-los. Fotógrafos que utilizam o mouse para editar parte do cabelo de uma modelo, por exemplo, não só levam tempo para realizar ação como as novas madeixas perdem qualidade. Com a caneta e a mesa, por sua vez, é possível criar fios muito similares aos originais e em um período menor.

4. Atalhos

Alguns mouses podem ter um botão lateral para auxiliar em atalhos de funções ou apps do computador. Mas boa parte das mesas digitalizadoras e canetas que estão nas prateleiras oferecem, por padrão, uma série de atalhos para as mais diversas funções. Entre elas, estão: zoom na página e pintar uma imagem ao clicar um único botão.

5. Touch

Uma habilidade das mesas digitalizadoras é ligar ou desligar o botão de touch. Assim, é possível utilizar essa função em uma criação de um projeto, para acessar outros aplicativos ou navegar na internet.

6. Mapeamento de tela

Ao usar um mouse, é preciso clicar em cada ponto da tela que deseja produzir algo. Já ao movimentá-lo, nem sempre o cursor irá para a mesma direção. A mesa digitalizadora, no entanto, funciona como um mapa da tela. Então, se mover a caneta, o cursor estará em movimento também, facilitando o uso.

7. Nem toda caneta precisa ser recarregada

Os mouses com fios não restringem os movimentos do usuário, enquanto os wireless precisam ser carregados de tempos em tempos. Mas algumas canetas não têm necessidade nenhuma de recarga ou troca de pilhas, o que permite otimizar o trabalho e se concentrar nas prioridades estabelecidas. Os modelos da Wacom, por exemplo, são nesse estilo.