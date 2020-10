Brad Pitt é processado por mulher que diz ter tido relacionamento amoroso com o ator

09/10/2020 | 13:11



Parece que as coisas não andam muito bem para Brad Pitt! De acordo com o Daily Mail, o ator está sendo processado em 100 mil dólares - quase 554 mil reais - por supostamente ter cobrado para comparecer a eventos de caridade e arrecadação de fundos de sua própria ONG - e não ter comparecido a nenhum deles.

A autora do processo seria Kelli Christina, uma CEO da área da saúde da cidade de Plano, no Texas, Estados Unidos. De acordo com o documento obtido pelo Daily Mail, Kelli teria desembolsado 40 mil dólares, 221 mil e 504 reais, para contratar a presença de Brad em cinco eventos da fundação sem fins lucrativos Make It Right - fundada pelo próprio ator -, que constrói novas casas para as vítimas do furacão Katrina - mas tudo indica que ela foi vítima de um golpe cibernético.

De acordo com o descrito pela CEO no formulário do processo, o ator teria dado desculpas em cima da hora para justificar sua ausência nos eventos, alegando sempre que compareceria em uma próxima vez. Além disso, Christina também afirma que, durante as negociações, ela e Brad teriam iniciado um relacionamento amoroso e que até mesmo houveram discussões sobre casamento - situação que teria chegado ao fim quando ela deixou de pagar pelas aparições da estrela de Hollywood. Vale lembrar que o ator recentemente assumiu um relacionamento público com a modelo alemã Nicole Poturalski.

Kelli afirma que o acordo realizado entre ela e os supostos funcionários da fundação era de que ela organizaria eventos e faria marketing para o público em geral para arrecadar dinheiro para as causas de caridade da Make It Right Foundation. A autora também afirma que o pagamento foi depositado em contas bancárias diferentes de vários funcionários da ONG.

Apesar disso, fontes do Daily Mail afirmam que a CEO foi vítima de um golpe cibernético, no qual criminosos se fizeram passar por Brad Pitt e pela equipe da Make It Right Foundation para se aproveitar de Christina:

Este é um caso triste de alguém que foi vítima de um golpe de celebridade online que não teve nada a ver com a celebridade real. Espero que outros possam aprender com esta situação infeliz.

A equipe de Brad Pitt, por sua vez, entrou com um pedido para que o processo seja desconsiderado, afirmando que tudo não passou de um golpe e que a própria autora, em contato com a equipe, havia admitido tal situação:

Nem as entidades Make It Right nem o Sr. Pitt celebraram um acordo com a Autora [do processo, Kelli Christina]. Em vez disso, como a própria reconheceu, parece que as comunicações sobre qualquer acordo foram aparentemente realizadas com um ou mais indivíduos que se faziam passar pelos réus - mas não eram de forma alguma ligados à eles.

Que situação!