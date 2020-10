Monique Evans afirma que nunca mais quer ver Cacá Werneck, chama ex-namorada de covarde e dispara: - Tenho certeza que ela passou a Covid-19 para mim

09/10/2020 | 13:10



Como você viu, o término de Monique Evans e a DJ Cacá Werneck gerou a maior polêmica nas redes sociais. E na última quinta-feira, dia 8, a modelo resolveu falar sobre o assunto e dar a sua versão da história. Nos Stories do Instagram, Monique contou que estava brigando bastante com Cacá e que todas as discussões acabaram desgastando o relacionamento, que já durava seis anos.

- Oi, gente. Então, eu vim aqui para explicar de uma vez o que está acontecendo. Realmente eu me separei da Cacá. Nós vínhamos brigando muito desde o momento em que ela alugou um apartamento sem eu saber. Fiquei chocada, não entendi nada. Aí ela disse que era um estúdio, que ela precisava de um espaço para ela. Mas aquilo me chocou muito, porque foram quase seis anos juntas morando aqui na minha casa. Ela nunca pagou nenhuma conta, então não teria necessidade dela ter um lugar dela. E aí a gente começou a brigar. Também brigamos algumas vezes porque ela fez lives sem cuidados, beijando pessoas, estando junto com pessoas, sem máscara... Aí a gente se separou e eu tive Covid. Ela também deve ter tido, mas como já tinha passado da fase de fazer o teste, deu um falso negativo. Aí ela ficou lá na casa dela e eu fiquei aqui 20 dias. Agora já estou recuperada. E ela apareceu aqui, nós tínhamos terminado. E eu disse para ela Vamos passar para o Leo Dias [sobre o término]. Mas não. Ela resolveu contar para um programa de televisão e o programa começou a falar coisas que me magoaram demais.

A atriz, então, resolveu rebater as declarações públicas que foram dadas pela DJ.

- [No programa] questionaram a minha parte financeira, como se ela me sustentasse. Mas assim, eu tenho 64 anos [de idade]. Eu já não estou mais em uma idade de trabalhar. Quero descansar, quero paz. E eu posso. Eu recebo aluguéis de uma casa que eu tenho em São Paulo, eu moro aqui em Ipanema em uma casa super boa, maravilhosa. E eu tenho um dinheiro guardado, porque afinal de contas eu trabalhei por 30 anos como modelo, depois eu fiz televisão e fui super bem-sucedida na televisão. Então eu tenho dinheiro guardado, não se preocupem. Só quero que vocês saibam que eu estou muito bem. [...] Ela meteu a Bárbara [Evans, sua filha] no meio. Isso tudo porque eu vou passar oito dias lá com a Bárbara e ela ficou com ciúmes da Bárbara arrumar um homem para mim. E esse programa de televisão disse que iam me leiloar. Eu, com 64 anos. Gente, eu quero paz. Não quero homem, não quero mulher, não quero nada. Eu quero ficar sozinha. Estou traumatizada depois desse relacionamento. A gente já está separada há um tempão e ela quer colocar a culpa na Bárbara, eu não sei exatamente o porquê.

Monique também falou sobre a sua saúde mental, alegando que a ex também sofria de problemas psicológicos.

- Nesse programa disseram que ela também cuidava da minha saúde mental. Gente, ela já foi internada muito depois de mim. Ela também tem problemas. Hoje em dia, eu estava cuidando mais dela do que ela de mim. Eu tive que esquecer da minha doença para poder ajudá-la, porque ela está passando por uma fase que não está legal. Eu estava mal porque estava aqui sozinha, passando pela Covid, e a minha família que me deu força.

Pouco tempo depois, a artista retornou aos Stories para expressar a sua decepção com Cacá.

- Como que uma pessoa que convive seis anos com a minha família, fala mal assim da minha família? Ela viveu dentro dessa casa. Falar mal da minha mãe, dizer que ela que fez eu voltar a falar com a minha mãe. Falar da minha filha desse jeito. É muita raiva, né, gente? Eu tenho tanta coisa para falar dela, se eu quisesse falar... Mas não é a minha, não. Eu vou deixar para lá, vou entregar na mão de Deus. Mas é muito, muito, muito triste. Mexer com a minha família? Covarde. Falar que pegou uma mulher que não tinha mais fama. Quando que eu não tenho fama? Eu posso não estar na televisão, mas eu sempre vou ter fama. Porque eu fiz uma carreira, uma história. Não é uma coisa que acaba assim. Todo mundo sabe quem eu sou. Eu passo na rua e todo mundo sabe, criança, gente velha... Aí falar que eu tenho o dobro da idade dela. Ela sempre disse que isso não tinha nada a ver.

E mandou um recado diretamente para a DJ.

- Para quê escolher esse programinha? Claro que foi ela, ninguém sabia dessa história. Foi ela que soltou essa nota. Muito ódio no coração. Só peço paz na sua vida, para você me deixar em paz! Sério! Nunca mais quero te ver! Chega! Enjoei da sua voz! Enjoei de você! Ainda bem que eu me livrei de você, sério. Muito, muito, muito triste eu ter vivido seis anos com essa pessoa.

Mais acusações

Em entrevista à Vogue, Monique Evans deu ainda mais detalhes sobre os embates que tiveram influência no término de seu relacionamento.

- Tudo começou quando a Cacá alugou um apartamento sem me contar. Foi difícil, porque não sou tão moderna a ponto de morarmos separadas depois de seis anos sob o mesmo teto. Um dos motivos pelo qual também discutimos foi porque Cacá fez algumas lives sem usar máscara. Ela beijou outras pessoas, colocou uma bailarina no colo. Essa irresponsabilidade me chocou. A Cacá sabia que em casa havia uma pessoa do grupo de risco. Eu tenho 64 anos e não estava saindo. O comportamento dela me fez mal, tanto que fui infectada pelo novo coronavírus. Tenho certeza que ela passou a doença para mim. Outra briga que tivemos aconteceu porque comentei sobre uma pessoa com quem me relacionei. A Cacá se trancou no banheiro da empregada com raiva. Eu temi que ela estivesse tendo mais um surto -- ultimamente, ela vem tendo dificuldades para lidar com o transtorno de boderline e era eu quem estava cuidando dela. Além disso, a Cacá parou de fumar maconha e está sofrendo com abstinência. Por isso, fiquei com medo de ela fazer alguma coisa contra a própria vida e decidi quebrar o vidro para ver se estava tudo bem. Estava. Neste momento, resolvi ir embora para minha casa, mas ela não queria me entregar a chave. Só aceitou que eu fosse caso me acompanhasse. Ela estava descalça, de pijama, sem máscara, com suspeita de Covid-19. Quando chegamos no meio da rua, ela me empurrou de volta para dentro do prédio -- ela é muito mais forte que eu. Eu pedi socorro para o porteiro e para moça que estava entregando jornais. A Cacá subiu batendo nas paredes do elevador. Quando chegou lá em cima, eu chorei, chorei, chorei e pedi pelo amor de Deus para poder voltar pra casa. Ela me levou, mas sem máscara. Caminhamos um quarteirão e meio. A partir daí, para mim, nosso relacionamento havia acabado.

A modelo falou novamente sobre o comportamento de Cacá após o término.

- Inicialmente, quando terminamos, mantivemos a amizade, e seguimos nos falando pelo telefone. Eu disse: Cacá, vou ter que avisar que terminamos, porque você pode aparecer com outra pessoa em fotos, etc. É melhor assim. Ela continuou saindo, comparecendo a festas clandestinas, tocando na noite apesar da pandemia. No último sábado, no entanto, a Cacá apareceu na minha casa de madrugada após tocar em uma dessas festas. Eu a deixei entrar. Neste momento, a Bárbara me ligou por chamada de vídeo e brincou dizendo que iria arrumar um namorado para mim. Disse que o único homem disponível é o piscineiro que trabalha em sua casa, um senhorzinho [risos]. A Cacá escutou a conversa e teve um surto, foi muito sério. Não sei se ela toma remédio sem eu saber, mas acabou dormindo e acordou depois desorientada. Eu fiquei muito preocupada e decidi ir para sua casa e permanecer até terça-feira à noite. Dormimos juntas. Na quarta-feira pela manhã, ela retomou a história, dizendo que a Bárbara queria arrumar um homem para mim. Isso não saiu de sua cabeça. Falou mal da minha filha, da minha mãe, da minha melhor amiga, de toda minha família, da minha vida. Por conta desse episódio, resolvi voltar para minha casa. Peguei minha bolsinha e meu cachorro e fui. Logo em seguida, a Cacá deu entrevistas dizendo que eu tinha o dobro da idade dela, que quando me conheceu eu já não tinha mais fama, que eu era uma coitada, que ela já era muito conhecida, etc.. Bastava anunciarmos na imprensa: Separamos e ponto.

E explicou que elas nunca tinham discutido sobre finanças anteriormente.

- Nunca. Ela não tem conta-corrente, nem cartão de crédito. Está tentando abrir uma agora, até fomos juntas ao banco. Ela também não tem visto para os Estados Unidos, esse tipo de coisa, sabe? Eu sempre emprestei meu cartão de crédito para ela comprar as coisas delas e ela sempre me pagou. Não me deve nada. Nunca tivemos problemas financeiros, nunca discutimos sobre isso.

Monique negou que o fim do namoro tenha relação com infidelidade.

- Que eu saiba, não. Mas ela conversava com algumas fãs sem eu saber. Fiquei chocada quando descobri. Ela é muito ciumenta. Uma vez, após gravar um filme no qual interpretava uma mulher que acabara de ter relações sexuais com um rapaz, ela quebrou quase tudo em casa. As pessoas me orientaram a chamar a polícia. Nosso relacionamento sempre foi assim. Quando bebia, ela era muito agressiva comigo. Tinha ciúmes do meu passado, coisa doentia.

E reforçou que o relacionamento não tem mais volta.

- Deus me livre! Levei muito empurrão, xingamento. Somente agora vi que não é amor. Ela está com raiva. Não sei se é o remédio que está tomando, mas não tem reconciliação. É uma pessoa que nunca mais quero ver na minha vida. Pior que moramos perto. Não quero nem sair de casa para não vê-la.

Por fim, a atriz revelou os seus futuros planos.

- Bom, já estou curada da Covid-19. Meu médico disse que já posso sair, mas vou ficar em casa, porque acho que é isso que as pessoas têm de fazer. Só vou sair se for para resolver alguma coisa muito séria. Mas no dia 20 vou passar uns dias na casa da minha filha. Quando eu estiver um pouquinho mais velha e a Bárbara tiver filhos, com certeza, vou morar lá com ela. É meu sonho viver num lugar calmo e estar perto dos meus netos. Devo também viajar para Barcelona para ver meu filho que se mudou para lá com minha nora e minha netinha. Mas não será agora.

Bárbara Evans também se manifesta

Bárbara Evans, filha de Monique Evans, também falou sobre o assunto na última quinta-feira, dia 8. Nos Stories do Instagram, a modelo lamentou toda a exposição do caso e disse que Cacá Werneck está mentindo.

- O que mais me choca, não é nem ela ter essa atitude. É tanta mentira contada, numa cara de pau... É muito chocante isso. E o mais triste é ela não aceitar esse término e culpar a mim. E maltratar, falar mal da minha família numa rede de televisão. É uma coisa tão absurda, tão triste, tão do mal. Inventando tanta coisa. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não sou igual você. Eu não vou falar. E se eu fosse falar de você, eu só falaria verdades. Mas eu não sou como você. E uma das coisas que você fala é Eu não procurei a Monique porque eu precisava de fama. Então o que você está fazendo na televisão? Falando de um problema pessoal entre você e minha mãe, que você me colocou de paraquedas no meio. Parabéns por chegar lá, mas eu não vou continuar te dando esse ibope. Para mim, é meu último esclarecimento, minha última resposta. Não falarei mais sobre esse assunto. Minha família está muito machucada, está todo mundo no grupo muito machucada com tudo o que aconteceu. Minha vozinha... é muita falta de respeito com qualquer ser humano.

A influenciadora também mandou um recado para os seus seguidores.

- Chega a ser triste, uma pessoa que conviveu com a gente tantos anos... A gente conviveu junto durante anos. A nossa família sempre te tratou com o maior amor e carinho para que você se sentisse acolhida, amada por nós, porque era verdadeiro. E é muito triste isso que você fez hoje. Muito triste, muito decepcionante. Mas isso é Deus falando para a gente que em algum momento a máscara cai. [...] E para vocês, público, eu queria só falar que... Tomem a decisão de vocês. Pensem, escutem tudo o que ela tem para falar, porque eu não vou mais ouvir, para mim encerrou. E escolham o lado que vocês acreditam. Eu vou continuar apoiando a minha mãe no que ela precisar, hoje e sempre. E a nossa família vai se unir cada vez mais. Então fica na mão de vocês, vocês decidem em quem vocês querem acreditar. Não vou mais ficar falando desse assunto, para mim é ponto final.

Por fim, falou diretamente com a DJ.

- Que Deus te abençoe, Cacá. Que Deus te guie e ilumine o seu caminho. A gente só te deseja bem, diferente de você. Mas graças a Deus que somos diferentes, né? Do fundo do meu coração, um beijo no seu coração. E é isso, gente. Acabou, eu encerro esse assunto aqui.

Essa história está dando o que falar, não é mesmo?