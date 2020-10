Cartolouco diz que gostaria de ter beijado Luiza Ambiel em A Fazenda 12: Queria um romance

09/10/2020 | 13:11



Cartolouco fez grandes revelações durante a participação na Cabine da Descompressão depois de ser eliminado de A Fazenda 12 na noite da última quinta-feira, dia 8. Em bate-papo com Victor Sarro ele entregou que teve vontade de ficar com Luiza Ambiel:

- Ia ser uma baita história! Eu não to louco. Eu tinha vontade de ficar com a Luiza, real. Eu tinha muito pé atrás com ela. Ela é gente boa, mas não dá para confiar. Eu ficaria fácil. Ela falava tenho 48 anos e você 26. Mas eu dizia: Não tem idade para ser feliz.

Ao ser questionado sobre o que se arrepende de não ter feito no confinamento, o jornalista voltou a falar de Luiza:

- Devia ter beijado a Luiza. Eu queria um romance ali. Seria daora, porque ela é uma pessoa que tem uma baita história e a gente ia romper barreiras, quebrar paradigmas e servir de exemplo para muita gente aqui fora. Teria também falado a verdade, que realmente combinamos voto sim. Mentir é feio, disse.