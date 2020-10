Grande ABC avança para fase verde do Plano São Paulo

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



09/10/2020 | 13:02



O Grande ABC avançou para a fase verde do plano São Paulo, que estabelece regras para a retomada das atividades durante a pandemia do novo coronavírus, conforme anunciou o Diário mais cedo. A informação foi confirmada pelo governador do estado, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta sexta-feira (9), no Palácio dos Bandeirantes. Além do Grande ABC, que faz parte da região metropolitana, passaram para a fase verde a Capital, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Baixada Santista. “São boas notícias que nos permitem dar um passo atrás do outro para permitir essa flexibilização para os 45 milhões de brasileiros do estado”.

Ao todo, estas regiões representam 76% da população do estado. Esta nova fase, que abranda ainda mais as regras de distanciamento físico e é a última antes da azul, que prevê retorno total da normalidade, permite a ampliação da capacidade de ocupação para 60% em shoppings, lojas de rua, bares, restaurantes, academias e setor de serviços, com funcionamento de 12 horas diárias.

Além disso, restaurantes e similares poderão ficar abertos até às 23h dentro das regras do Plano SP, mas o serviço deverá ser interrompido às 22h. Esta medida vale para regiões da fase amarela e verde. As mudanças passam a valer a partir deste sábado (10) até 16 de novembro, quando uma nova reclassificação deverá ser anunciada.

Apesar do avanço Doria relembrou que o estado permanece em quarentena e que cuidados como distanciamento físico, uso de álcool gel e evitar a aglomeração não podem ser esquecidos. “Enquanto não tivermos a vacina, cautela, proteção e cuidado. Lembre-se das vidas que se perderam nesses oito meses de pandemia”, afirmou.

Até hoje já são mais de 900 mil vidas recuperadas no estado. São Paulo tem hoje 1.028.180 casos confirmados de Covid-19 e 37.028 mortes.