Capitão, Casemiro pede tempo para se entrosar com Douglas na seleção

Escolhido por Tite para ser o capitão da seleção brasileira na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, às 21h30, diante da Bolívia, na Neo Química Arena, Casemiro falou sobre a responsabilidade de carregar a braçadeira, avaliou que o Brasil entra na disputa mais uma vez como favorito e elogiou Douglas Luiz, seu parceiro no meio de campo.

Casemiro lamentou o curto tempo de preparação da seleção, que não entra em campo há quase um ano, mas considerou que se entenderá bem com Douglas Luiz apesar da falta de entrosamento, já que os dois nunca jogaram juntos. O meio-campista do West Ham ganhou a disputa com Bruno Guimarães e foi selecionado por Tite para ser titular contra os bolivianos.

"O período de adaptação é pequeno. Amanhã é o primeiro jogo com o Douglas, então precisamos de um certo tempo dentro de campo para nos adaptar, mas jogadores em alto nível se entendem só no olhar. Alguns jogadores vão jogar juntos pela primeira vez, mas a base é a mesma e com o tempo nós vamos pegar experiência", analisou o volante, em entrevista coletiva reproduzida pela CBF na manhã desta sexta-feira.

Casemiro tem 46 jogos pelo Brasil e será capitão do time de Tite pela quinta vez. A braçadeira estava com Neymar depois do fim do rodízio de capitães. No entanto, o craque do Paris Saint-Germain é dúvida para o duelo por conta de dores na região lombar. O jogador do Real Madrid reconheceu que é uma das referências do grupo e disse que é um "orgulho e prazer imenso" ficar com a faixa.

"Sei da importância que é ser capitão e me sinto muito feliz com esse momento. Cada um tem uma forma de liderar e se o Tite me escolheu é pelo que venho fazendo, pela liderança que tenho nesse grupo", salientou.

Se Neymar realmente não tiver condições de jogo - ele foi desfalque nas duas últimas atividades e intensificou os exercícios de fisioterapia no hotel - o titular será Everton Ribeiro. Na opinião de Casemiro, o meia-atacante do Flamengo é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro.

"O Everton vem fazendo grandíssimos jogos com o Flamengo. Está entre os melhores jogadores atuando no Brasil. Se for o momento dele jogar vai nos ajudar com qualidade, com sua característica do jogo e tem a nossa total confiança", afirmou o volante.

Para ele, a seleção brasileira, única a nunca ficar fora de uma edição sequer da Copa do Mundo, mais uma vez aparece como favorita nas Eliminatórias. E a pressão por resultados positivos na competição, em sua avaliação, não é maior em razão da conquista da Copa América, em 2019.

"O Brasil sempre entra como favorito e não podemos esconder isso. Sempre vai brigar no topo, independentemente de fase, de momento, mas tem que respeitar o adversário e fazer o nosso melhor", pontuou. "A pressão continua a mesma. Quando se trata da seleção pentacampeã, a pressão é a maior possível e o nível de concentração tem que ser alto", acrescentou.