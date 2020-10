Pousada oferece opções de lazer para famílias em Caraguatatuba

Redação

Do Rota de Férias



09/10/2020 | 11:18



A pousada Port Louis, situada na praia da Tabatinga, em Caraguatatuba, é uma boa opção para quem pretende viajar em família pelo litoral norte de São Paulo. O local conta com estrutura de lazer completa, com piscina adulta e infantil, spa com sala de massagem e ofurô, sauna, quadras esportivas, academia, área de churrasco e redes para descanso.

Para os baixinhos, destacam-se sala de jogos, parede de escalada, tirolesa e brinquedoteca. Aos fins de semana e na alta temporada, há monitores para comandar as brincadeiras.

Pousada em Caraguatatuba

A pousada em Caraguatatuba conta com 39 suítes divididas em cinco categorias: standard, deluxe, tabatinga, suíte com hidromassagem e duplex. Todas elas são equipadas com TV LCD, frigobar, ar-condicionado, telefone, cofre e secador de cabelos. Fora isso, algumas contam com varanda (nas categorias standard, deluxe e suíte com hidromassagem) e camas king size.

Em relação à gastronomia, o hóspede pode desfrutar de café da manhã completo, incluso nas diárias, e cardápio à la carte no almoço e jantar, com carnes, peixes, frutos do mar, lanches e porções.

Serviço

Reaberta desde julho após um longo período de isolamento social, a pousada Port Louis divulgou em nota que está seguindo os protocolos de saúde para oferecer segurança aos hóspedes. As diárias por lá custam a partir de R$ 170 por casal, incluindo café da manhã.