Pai de Britney Spears confiscou o celular da cantora, diz ex-maquiador

Britney Spears teve o celular confiscado pelo pai, Jaime Spears, segundo o maquiador Billy Brasfield, que trabalhou com a cantora em vários períodos da carreira dela.

No Twitter, Billy afirmou que não vai se calar até ver Britney livre, mostrando apoio ao movimento #FreeBritney. Ele ainda revelou que Jamie cortou qualquer comunicação da cantora com pessoas de fora.

Uma das mulheres mais famosas do mundo tem seu telefone desligado pelo pai simplesmente porque legalmente ele pode. Sim, sim. Isso é muito ruim... Pense nisso. Ela e eu sabíamos que era só uma questão de tempo e o tempo chegou. Você pode me impedir de falar com ela, mas não me silenciarão, escreveu o maquiador.

Ele ainda explicou que mantinha contato com ela como uma forma dela escapar dos problemas que está vivendo:

O máximo que eu estava fazendo ao entrar em contato direto com Britney como um escape. Eu era a fuga de seus problemas. O problema que é sua vida e como ela a conhece agora. Estava encorajando-a de que essa situação não será para o resto de sua vida. Isso vai acabar com tudo.

E aproveitou para alfinetar o pai da cantora, que está com a tutela dela, o chamando de ditador:

Estou aqui até que ela consiga o que deseja e precisa. Ela é mais inteligente e capaz. Ela só precisa de uma equipe ainda mais inteligente do que ela. O que ela está pedindo não é muito. Mas o controle total é o que eles querem. Em um país livre, Britney é governada por um ditador.

Nas redes sociais, Britney segue aparecendo em fotos semelhantes ou dançando, o que tem preocupado os fãs. Para alguns, a equipe dela ou até mesmo seu pai estariam comandando o Instagram, não deixando que a própria cantora fizesse as publicações.

Na postagem mais recente, Britney aparece em uma selfie e na legenda uma mensagem de agradecimento ao apoio que tem recebido nos últimos tempos:

Para os meus fãs: quero agradecer muito a vocês pelo apoio ao longo dos anos. Às vezes, quando eu leio os comentários (sim, todos nós fazemos isso às vezes), isso mostra o quão amada eu sou e como as pessoas realmente são bonitas. Eu digo isso sério! De qualquer forma, obrigada por todas as palavras gentis, isso significa muito para mim. Deus abençoe todos vocês. Então vocês sabem que eu realmente me importo, vou dizer de novo: Deus abençoe todos vocês. Ps: a primeira foto é a original.