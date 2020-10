Fabio Porchat diz que é um inferno ter filhos e que não pretende aumentar a família

09/10/2020 | 11:10



Fabio Porchat é bem sincero, isso não podemos negar. Aos 37 anos de idade, ele é casado com a produtora Nataly Mega há três anos e, em entrevista ao jornal O Globo, para a revista Ela, abriu o jogo sobre a possibilidade de aumentar a família.

Segundo o apresentador, tanto ele quanto a amada não cogitam ter filhos, pelo menos até o momento, pois têm medo que uma criança possa atrapalhar a sintonia que ambos têm. Sincero, declarou:

- Não faço a menor ideia, mas é um inferno ter filhos! Eu tenho 37 anos de idade e Nataly está com 33 anos. Quando a gente começou a namorar, ela me disse que se não quisesse ter filhos, ela nem iria começar. Hoje, ela também não pensa. O maior medo é perder o que construímos. Somos muito companheiros. Não tivemos uma briga na quarentena. Tenho medo de um filho atrapalhar. Esse casamento me dá paz, a gente compra as maluquices um do outro... E filho atrapalha.

Sobre a quarentena, inclusive, Porchat declarou que passar tanto tempo dentro de casa foi produtivo:

- Percebi que dá tranquilamente para trabalhar de casa. E espero que esta história de que tem que encontrar para fazer reunião acabe. A pandemia veio para mostrar que 80% das conferências podem ser resolvidas por aplicativos de videochamada. Trabalhei muito na pandemia. E assisti a muitos filmes. Fui em todas as plataformas, fiz uma lista organizada por gênero e canal.

O humorista contou também que voltou a fazer exercícios e comer mais saudável:

- Estava com 108 quilos e perdi uns 16. O problema não é estar pesado e, sim, ser sedentário. Voltei a correr, a fazer aulas de inglês e a ter tempo para mim e para curtir a minha mulher.

Ainda assim, revelou que teve certa dificuldade para dormir durante a pandemia:

- Geralmente, deito e durmo. Só não posso pensar em trabalho. Caso contrário, tenho insônia. Durante a pandemia, tive dificuldade em descansar. Aproveitei para ler. Meus autores preferidos são José Saramago, Gabriel García Márquez e Franz Kafka.