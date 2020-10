Na reta final da gravidez, Sthefany Brito conta detalhes do quarto do filho e revela quantos quilos engordou

09/10/2020 | 10:10



Na reta final de sua primeira gravidez, Sthefany Brito, que espera Antônio Enrico, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky, tem dividido cada momento com seus seguidores, além de rebater críticas por causa de sua barriga. Agora, em entrevista para a Vogue, a atriz contou como está se sentindo nessa fase final da gestação:

- Acho que estou mais curiosa do que ansiosa! Para ver o rostinho dele e também como será o parto... Estou me sentindo muito segura em relação ao parto porque confio muito na minha médica e sei que será feito o que for melhor pra nós dois, mas principalmente pra ele.

Ela ainda compartilhou detalhes sobre como está ficando o quartinho do filho!

- Tá quaaaase pronto! 90% Nossa inspiração foi a neve, a gente ama viajar para lugar de frio e amamos esquiar... Então no quartinho dele tem montanha de neve, quadro de ski e os tons são azuis e gelo.

Em seguida, falou sobre o apetite e informou quantos quilos ganhou:

- Diminuiu sim! Barriga está muito maior e já não consigo comer como antes... Imagino que o estômago deve estar esmagado, então me sinto satisfeita muito mais rápido! Até agora engordei 13kg.

Sthefany ainda falou sobre qual é a alegria de estar grávida:

- A alegria é de viver tudo pela primeira vez, como sentir ele chutar, ver a barriga crescendo cada vez mais... Isso é muito mágico e louco ao mesmo tempo! Às vezes, ele chuta e eu penso: Isso é o pé de um serumaninho que tá crescendo dentro de mim. É uma experiência tão única. E acho a tudo faz parte. Sinto dor nas costas e no cóccix. Tenho feito acupuntura e tem me aliviado bastante. Não posso dizer que é bom sentir dor, mas faz parte do processo do corpo todo se preparando para a chegada dele!

Em relação às críticas que tem recebido, por conta de sua barriga, a atriz disse o seguinte:

- Confesso que antes não respondia nada em relação a comentários negativos ou críticas... Simplesmente deixava pra lá! Mas agora com os hormônios à flor da pele, não tenho conseguido, não. Não consigo ler comentários de pessoas o que devo fazer com meu filho, meus cachorros, dentro da minha casa... Isso realmente me tira do sério. Mas em relação a outras coisas levo de boa. Outro dia postei uma foto e disseram que minha barriga parecia fake hahahaha. Falei que se fosse tiraria pra dormir assim não teria tanta dor nas costas e poderia dormir de bruços a noite toda tranquila.

Sobre estar grávida em plena pandemia, ela explicou o que sentiu mais falta:

- Com certeza, de poder encontrar as pessoas. Antes mesmo de engravidar eu tinha uma pasta salva com looks de grávidas, Kourtney [Kardashian] bombava por lá (risos). Hoje quando tenho ultra ou consulta me dedico ao look porque é o único momento pra poder me arrumar melhor.

E ainda disse como Kayky Brito, seu irmão mais novo, está se sentindo!

- Super preocupado! Me manda beber água o dia inteiro e vive vigiando o que eu como (risos).

Por fim, falou sobre Igor, com quem se casou em 2018. Ambos chegaram a ficar seis meses separados e retomaram o relacionamento esse ano:

- Sim, e foi tão importante esse tempo separados porque só nos mostrou o quanto queremos muito estar juntos. Voltamos muito mais maduros, parceiros e esse baby não poderia ter vindo numa hora melhor! Com certeza é a maior realização de um sonho. E meu filho não poderia ter um pai melhor.