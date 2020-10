Testamos: por R$ 49,90, ventilador portátil USB Tomate pode ser seu melhor amigo no home office

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



09/10/2020 | 09:48



O Mini Ventilador e Abajur Base Vertical MLF-002 Tomate USB custa R$ 49,90 e funciona por meio de porta USB do computador. Ele oferece duas velocidades de ventilação e de quebra tem uma lâmpada embutida – também com opções de iluminação, a “mais fraca” e a “mais forte”.

Em tempos de aquecimento global, em breve, o que o ventiladorzinho oferece vai ser pouco para sobreviver. Entretanto, no momento, o Tomate refresca bem e vale cada um dos R$ 49,90 que cobra. Prova disso é que durante o home office, em 5 minutos longe do gadget, a saudade bate. E mais: a pessoa fica suada como o diabo e a única coisa que se tem vontade é voltar à frente do PC e continuar trabalhando.

Outro ponto que agrada no ventilador USB é a facilidade de uso. Basta abrir a caixa, conectá-lo à porta correspondente no PC e ligá-lo. Ele tem dois botões. Um aciona o ventilador. O outro, a luz. Um toque no botão, vento fraco. Dois toques, vento forte. A tecla de iluminação segue o mesmíssimo padrão.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Os pontos negativos são poucos pelo que ele oferece no meio desse inferno na Terra que o Brasil está vivendo. Ao usar a opção “vento forte”, ele faz um pouco de barulho. Também tende a se mover pela mesa quando essa função está sendo usada – mas na caixa há quatro pezinhos autocolantes em camurça, que servem para evitar isso.

Por fim, o ponto mais triste é o ventilador não ser vermelho, nem arredondo e, por isso mesmo, não parecer um tomate. É vertical, tem uns 30 cms de altura e lembra, muito mais, um mini caixão em pé. Deve ser para lembrar que, sem ele, ia ficar bem mais difícil viver – e trabalhar.

Em tempo: entre o início do teste e a publicação desta reportagem, se passaram 7 dias. Neste período, e com o crescente calor, o preço do Tomate disparou. Ainda é possível achá-lo por cerca de R$ 50 em comparadores de preço. Mas em grandes e-commerces, ele já aparece beirando os R$ 100.