Susto! Mari Gonzalez chora após reencontrar cachorro desaparecido

09/10/2020 | 09:10



Que susto! Mari Gonzalez apareceu desesperada na noite da última quinta-feira, dia 8, em suas redes sociais. A influenciadora e ex-BBB20 pediu ajuda para encontrar seu cachorro Bud, um bull terrier, que havia desaparecido de seu apartamento em São Paulo.

Chorando muito, Mari disse que ela e Jonas Sulzbach já haviam procurado no prédio todo, no entanto, não encontravam o bichinho de estimação:

- Gente, estou desesperada! Se alguém aqui do Brooklyn [bairro de São Paulo], do prédio, vizinhos, acharem o Bud. A gente já procurou o prédio inteiro, não encontro ele em lugar nenhum. O cachorro sumiu, sumiu. Eu já procurei o prédio inteiro. Pelo amor de Deus, se alguém ver esse cachorro... A gente está desesperado. Procurei o prédio inteiro e não achei em lugar nenhum! A gente está desesperado. Se alguém ver, pessoal aqui do prédio... não é possível que o cachorro sumiu assim. Se alguém ver, por favor, disse ela.

Horas mais tarde, Mari, felizmente, encontrou o cachorro. Ainda abalada com a situação, ela apareceu com o rosto inchado e chorando para contar que Bud havia entrado no apartamento em frente ao seu, que estava vazio:

- A gente achou o Bud. Vocês não tem ideia. A gente procurou o prédio inteiro, as câmeras, ninguém via. Todo mundo procurando. Ele estava no apartamento da frente do nosso, não tinha ninguém, ele estava dentro, a gente ouviu um respiro. Jonas tentou entrar e ele estava lá, no escuro. Bud, Pelo amor de Deus! Obrigada todo mundo do prédio, juntou um mutirão aqui para ajudar. Graças a Deus a gente encontrou ele.

Ufa, hein?