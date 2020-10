09/10/2020 | 09:10



Anitta está de visual novo! A cantora, que tem mudado o estilo do cabelo com frequência nos últimos meses, apareceu na madrugada desta sexta-feira, dia 9, ainda mais loira e com os fios na altura dos ombros!

Ela, que não disse se era uma lace ou seu cabelo natural mesmo, estava em sua mansão no Rio de Janeiro, enquanto se divertia com MC Rebecca e David Brazil.

No vídeo, em que aparece falando frente às câmeras, ela explica que já mostrou a nova temporada de sua série na Netflix para eles.

Anitta ainda apareceu dançando e fazendo a coreografia de Me Gusta, seu lançamento com Cardi B e Mike Towers