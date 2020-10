Trump quer realizar comícios eleitorais no fim de semana

09/10/2020 | 07:45



Poucas horas após o médico da Casa Branca Sean Conley ter afirmado que Donald Trump está liberado para participar de eventos públicos a partir de sábado, 10, o presidente dos Estados Unidos afirmou que pretende realizar comícios no fim de semana.

"Acho que vou tentar fazer um comício no sábado à noite se tivermos tempo de prepará-lo", disse o presidente na noite desta quinta-feira, 8, em entrevista ao canal de televisão Fox News. "Mas queremos fazer um comício, provavelmente na Flórida, no sábado à noite." Trump ainda afirmou que pretende fazer um outro evento de campanha na Filadélfia, na noite de domingo.

As pesquisas indicam que a candidatura de Trump à reeleição está perdendo força perante o concorrente, o candidato democrata Joe Biden. De acordo com o site Five Thirty Eight, que faz uma estimativa com base em várias sondagens, o democrata lidera na Flórida (4,2 pontos porcentuais), Michigan (7,8), Minnesota (8,9), Pensilvânia (7) e Wisconsin (7). Biden está à frente até em Estados vencidos com facilidade por Trump em 2016, como Arizona (4,3), Iowa (1) e Geórgia (1,1). Fonte: Associated Press.