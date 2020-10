Luchelle Furtado

Do Garagem360



09/10/2020 | 07:48



No dia 16 de outubro, a Polícia Militar do Paraná realiza leilão com 146 veículos, sendo automóveis, motocicletas, ônibus, caminhonetes e outros veículos que integravam a frota. Os preços serão até 90% menores que a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) – partem, com isso, de 10% do valor do índice.

O leilão será comandado pela Topo Leilões e será online. Interessados já podem se cadastrar no site e efetuar os lances – basta clicar aqui e pedir habilitação.

Os veículos estão disponíveis para visitação entre os dias 5 e 9 de outubro, das 9h às 11h e das 14h às 16h30 em todo o Paraná. Detalhes dos endereços dos lotes podem ser conferidos pelo site. O leilão terá início a partir das 9h também pelo site da Topo Leilões.