Gasto com saúde por habitante é de R$ 3,83 por dia

09/10/2020 | 07:01



Um levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM), com base nos investimentos de União, Estados e municípios para a saúde em 2019, constatou que o gasto por habitante é de R$ 3,83 por dia. O índice tem melhorado desde 2008, quando o valor estava em R$ 3, mas o órgão avalia que o País enfrenta o subfinanciamento, problemas de gestão que dificultam o acesso à saúde e necessidade de investimento na atenção primária e na carreira de médico.

Os dados, levantados com a consultoria da ONG Contas Abertas, levaram em consideração as despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) que são declaradas no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) do Ministério da Saúde.

Nas três esferas, o investimento foi de R$ 1.398,53 per capita em todo o ano de 2019 ante R$ 1.094,87 em 2008. Os valores considerados foram corrigidos pelo Índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.