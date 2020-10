Ex-diretor de Serviços Urbanos de São Caetano quer manter legado de Seraphim no Legislativo

Fabio Martins



09/10/2020 | 00:29



Ex-diretor da Secretaria de Serviços Urbanos de São Caetano e candidato a vereador neste ano, o arquiteto Luis Galarraga (PL) lançou sua campanha com o mote de manter o legado de Carlos Humberto Seraphim (PL) na Câmara – o médico foi escolhido para compor, como vice, a chapa majoritária liderada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), candidato à reeleição. A proximidade com doutor Seraphim é uma das apostas de Galarraga para chegar ao Legislativo pela primeira vez.

Conforme o candidato, o convite para participar do pleito partiu de Auricchio e do presidente do PL no município, Iliomar Darronqui. Debutando na disputa eleitoral, Galarraga avaliou que aprendeu muito durante o tempo em que esteve na Prefeitura.

“Enquanto estive no Executivo, comecei a prestar mais atenção em como podemos atuar para estabelecer uma boa gestão. Foi com minha atuação no Executivo que pude acompanhar o trabalho no Legislativo e acompanhei de perto o mandato do doutor Seraphim”, declarou Galarraga.

Ainda que reconheça não ser o candidato exclusivo de Seraphim, Galarraga disse que o candidato a vice elaborou carta de apoio, com pedido de votos a ele e enaltecendo seu trabalho na diretoria da Secretaria de Serviços Urbanos. “Por isso, tomo a liberdade de pedir seu voto para que meu amigo Luis Galarraga, firmado no compromisso da continuidade ao nosso trabalho e baseado nos princípios e valores que norteiam nosso grupo, possa continuar se doando para uma cidade cada vez melhor”, afirma Seraphim no material do candidato a vereador.

Quarto vereador mais bem votado em 2016, com 1.885 sufrágios, Seraphim foi alçado a candidato a vice-prefeito em agosto, a convite de Auricchio. Atual vice, Beto Vidoski (PSDB) tentará retornar à Câmara.

Aos 46 anos, Galarraga é morador da Vila Gerty e veio para São Caetano com apenas 2 anos de idade. É formado em arquitetura e também fez parte da equipe da Defesa Civil.