Após caso Nutella, candidata renuncia

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



09/10/2020 | 00:01



Amira Laila, responsável pela TV São Bernardo, retirou a candidatura a vereadora de São Bernardo pelo Cidadania. A questão da troca da foto de urna por uma imagem de um pote de Nutella teria sido a gota d’água para que ela deixasse a campanha por uma vaga no Legislativo. Ela anunciou a decisão em sua página nas redes sociais. “Ao longo de quatro anos nas redes, descobri que é possível mobilizar as pessoas para o bem, cobrar o meio político, e trazer para o público informações que o ajudem no dia a dia. Há três meses, eu e um pequeno grupo decidimos nos empenhar desenhando uma campanha diferente. A intenção era provar que era possível pessoas comuns fazendo campanha honesta, limpa e com pouco dinheiro. Era um projeto feito por pessoas que queriam mudar a política e representar de verdade o povo. Nosso projeto incluía divulgação constante e até transmissão ao vivo das sessões de votação dos vereadores. Infelizmente, por questões de discordância em relação a decisões partidárias, não me sinto à vontade em continuar com a candidatura”, disse. No fim do mês passado, quando percebeu que no sistema de divulgação de candidaturas, em vez de sua foto, o partido havia enviado a figura de um pote de Nutella – jocosamente utilizado para rotular pessoas que não aceitam críticas ou que tenham condições de vida melhor. A troca da foto foi feita e a imagem já foi alterada.

Visita

Diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi recebeu ontem a visita do vereador Ricardo Andrejuk (PSDB), de São Caetano. Ambos conversaram sobre a retomada das atividades no pós-pandemia. Andrejuk está no seu primeiro mandato, tentando retornar ao Legislativo na eleição deste ano.

Apoio

Candidata à Prefeitura de Mauá, a ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB) esteve ontem com o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e ex-candidato a governador, Paulo Skaf. “Sempre se preocupou com formação, trabalho, emprego e renda. Sempre conversamos sobre isso e quero desejar todo o sucesso nessa nova empreitada”, disse Skaf, filiado ao MDB e que sempre contou com apoio de Vanessa nas suas tentativas de assumir o Estado.



Luto

A campanha a prefeito de Mauá do vereador Marcelo Oliveira (PT) ficou reclusa ontem por luto. Uma das assessoras do petista, Raimunda Santos morreu ontem, vítima de Covid-19. “Não há palavras para descrever o sentimento de perda e o enorme vazio que sinto na alma e no coração em decorrência da passagem de nossa companheira Raimunda Santos. Dona Raimunda foi e sempre será referência para mim e tenho certeza, para todos aqueles que lutam por justiça social e igualdade de oportunidades”, disse Marcelo.



Recurso

A antiga direção do PDT de Rio Grande da Serra, que teve Sandro Carvalho à frente, entrou com recurso para contestar o pedido de impugnação da parceria da legenda com o prefeiturável Claudinho da Geladeira (Podemos). Carvalho anexou comprovante que, no dia da convenção, em 5 de setembro, o diretório estava ativo – a dissolução aconteceu tempos depois, por ordem da cúpula estadual, que quer apoio à vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD). O veredicto ainda não foi dado.



Atividade

O PT organiza hoje seu primeiro ato conjunto de candidaturas a prefeito no Grande ABC. Os prefeituráveis Luiz Marinho, de São Bernardo, e José de Filippi Júnior, de Diadema, caminharão na Rua Japão, que divide os dois municípios, e receberão o candidato do partido na Capital, o ex-deputado Jilmar Tatto. A atividade começa ao meio-dia.