Com estiramento no joelho, lateral Juanfran desfalca o São Paulo por até um mês

08/10/2020 | 21:18



O São Paulo teve uma má notícia nesta quinta-feira. O experiente lateral-direito Juanfran fez exames para avaliar a gravidade do entorse no joelho esquerdo e foi confirmado um estiramento no ligamento. Não será necessário procedimento cirúrgico, mas ele desfalca o time por até um mês.

Titular nos últimos três jogos do São Paulo após amargar um período na reserva, Juanfran perde o clássico com o Palmeiras, no sábado, não joga mais no primeiro turno do Brasileirão, e está fora das partidas decisivas da Copa do Brasil diante do Fortaleza, dias 14 e 25 de outubro.

O jovem Igor Vinícius, que havia ganho a posição do espanhol há algumas rodadas, receberá nova chance contra o Palmeiras, sábado, às 19 horas, no Allianz Parque.

A contusão de Juanfran aconteceu no primeiro tempo da vitória sobre o Atlético-GO. Ele reclamou de dores no local e pediu substituição. Os médicos esperavam que não fosse nada grave, mas os exames trouxeram a notícia ruim que o técnico Fernando Diniz não queria: perder um defensor experiente logo para um clássico em palco no qual o clube jamais ganhou.

A lesão, apesar de grave, não requer procedimento cirúrgico, o que serve de alento. Caso o time avance na Copa do Brasil, Juanfran será reforço nas quartas de final. E volta para o segundo turno do Nacional. Após a confirmação da lesão, Juanfran já iniciou tratamento de fisioterapia no Reffis do São Paulo. O clube espera antecipar a volta do lateral-direito.