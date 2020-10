Seis a cada dez pessoas querem retomar as atividades culturais

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



09/10/2020 | 00:01



Seis em cada dez brasileiros estão dispostos a incluir passeios culturais na agenda dos próximos meses, mesmo durante a pandemia do coronavírus. Foi isso que concluiu pesquisa realizada na primeira quinzena de setembro em conjunto pelo Itaú Cultural e o Datafolha, que ouviu 1.521 pessoas, de 16 a 65 anos, em todas as regiões do Brasil.

Entre os entrevistados, 66% pretendem participar de pelo menos uma atividade cultural nos próximos meses. O interesse é maior entre brasileiros de 25 a 34 anos (74%), mas o índice é alto em todas as faixas etárias. Entre os jovens, de 16 a 24 anos, 71% planejam voltar à programação. A marca é um pouco menor nos públicos de 35 a 44 anos (61%) e de 45 a 65 anos (60%). A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Os que afirmaram a intenção de retomar a agenda, 54% disseram que se sentem seguros para isso. Em questionamento de múltipla escolha, a pesquisa aponta que a atividade mais esperada pelos entrevistados é o cinema (44%), seguida pelos shows musicais (40%), atividades infantis (38%), bibliotecas e centros culturais (36%), teatro (30%), museus, dança e circo (29%) e saraus (25%).

A pesquisa abordou também com os entrevistados quais os protocolos de segurança são esperados nos espaços culturais. Na abordagem com respostas espontâneas as medidas mais citadas foram manter distanciamento físico, obrigatoriedade do uso de máscara e adoção correta do equipamento de proteção, além de disponibilização de equipamentos para higienização dos visitantes. Outras medidas lembradas foram limpeza e higienização dos ambientes e aferição de temperatura.

Por enquanto atividades culturais abertas ao público estão proibidas nas sete cidades do Grande ABC. As prefeituras possuem autorização do governo do Estado para a retomada, já que estão há mais de 28 dias na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, mas a maioria prefere esperar a evolução para a Fase 4 (verde) quando os índices de contaminação precisam estar menores, o que pode acontecer hoje, às 12h30, durante atualização que será feita pelo governador João Doria (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes.