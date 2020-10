Vizinha libera muro para que crianças soltem a criatividade

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



09/10/2020 | 00:01



Após meses sem sair de casa, os moradores do Conjunto Residencial Comendador Mansueto Cecchi, na Vila Assunção, em Santo André, encontraram forma de confraternizar. O local, que data dos anos 1950 e é conhecido como Vila Mansueto, recebeu em um dos seus muros pintura em conjunto feita por crianças com ajuda dos adultos. A ideia surgiu em conversa da designer de interiores e artista plástica Carolina Celestino, 29 anos, e a arte-educadora Thalita Oliveros, 33, dona do muro que ganhou nova cara.

Segundo Carolina, a sugestão foi reunir os trabalhos artísticos em um só para levar alegria e passar para parede aquilo que acreditamos. “Inicialmente fizemos desenho único. A partir daí outras mulheres e as crianças começaram a se interessar e a pintar também”, explica a artista plástica.

Por enquanto quatro mulheres e todas as crianças pintaram personagens, palhaços e flores. A criançada, segundo Carolina, pôde criar da forma mais livre possível. E ela explica que tudo fluiu de maneira natural. A artista diz que organizar a ação foi muito simples e tranquilo. “Combinamos um sábado de manhã e começamos. As criações ganharam vida ao longo de dois fins de semana. Mas a ideia é continuar fazendo até preencher o muro todo”, adianta. “Queremos encher de arte coletiva”, diz.

Carolina explica que a ideia da pintura do muro, depois de tantos meses sem sair de casa, foi uma forma de extravasar e “expressar tudo que sentimos e estava guardado. Um respiro de esperança, de alívio, de relaxamento entre pessoas queridas que moram do lado umas das outras. É um momento de troca muito especial”.

Na Vila Mansueto os vizinhos mantêm aquela convivência à moda antiga, como de família. Tanto que se ajudam, compartilham momentos e, claro, comida. “Um cuida do outro”, afirma Carolina. A proximidade é tanta que dividem horta comunitária no espaço. A ideia surgiu, inclusive, durante as pinturas do muro. “Pensamos em colocar alguns caixotes de feira na parede com plantas para integrar à pintura que tem vários elementos botânicos”, diz.

O projeto ainda está em desenvolvimento, mas já conta com alguns temperos e plantas ornamentais. “Quem passa pode pegar um pouquinho, não tem regra. E, conforme a disponibilidade da vizinhança, regamos tudo à noite.”

Para a artista, a experiência de viver na Vila Mansueto é algo especial. “É aquele lugar onde todos se conhecem, conversam e se divertem juntos. Para as crianças é algo mágico, todas sempre brincaram na rua, algo bem raro nos tempos modernos. Ter a oportunidade de criar um filho nessa comunidade é lindo”, encerra Carolina.