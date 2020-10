Anfiteatro de CEU de São Bernardo está abandonado há 5 anos

Yasmin Assagra

Moradores da Rua Centauro, no bairro Cooperativa, em São Bernardo, se deparam há praticamente cinco anos com cenário desolador do anfiteatro do CEU (Centro Educacional Unificado) Celso Augusto Daniel. O local, que ficou pronto em 2012 e contou com investimento de R$ 26,8 milhões, pegou fogo em 2015 e nunca mais voltou a funcionar. O espaço está abandonado, com parte do teto caindo e servindo de abrigo para pombos, ratos e insetos.

Na época do acidente, o fogo destruiu boa parte da estrutura e só foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Logo depois o anfiteatro foi interditado. De acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil liberou as salas dias depois do acidente, mas as aulas para as crianças seguem no prédio ao lado.

A auxiliar de limpeza Rosa Campos, 48 anos, comenta que todos os dias passa em frente ao anfiteatro para ir e voltar do trabalho e relata que, principalmente de noite, sente medo. “Sempre atravesso a rua, pois não sei o que tem aí dentro. Acaba sendo perigoso, pois, além de estar abandonado há tanto tempo, é sem iluminação nenhuma”, reclama a moradora.

A insegurança de Rosa é a mesma da vendedora Milena Silverio, 29, que também teme que o cenário piore antes de a Prefeitura tomar as devidas providências. “Pode virar, se ainda não virou, um ponto para usuários (de drogas). Um espaço tão importante como este deveria ter atenção para sua reforma”, comenta a vendedora.

De acordo com os moradores, na parte do térreo do anexo a Prefeitura colocou, há uma semana, portões para evitar que pessoas entrem no local.

Além do anfiteatro, CEU Celso Daniel conta com 28 salas de aula, ginásio de esportes e espaço para realização de cursos profissionalizantes. A unidade de ensino foi projetada para beneficiar 1.400 estudantes de creche em período integral, pré-escola e ensino fundamental. O espaço oferece ainda atividades culturais e esportivas para os moradores que vivem no bairro Cooperativa e no Conjunto Habitacional Três Marias. Apesar de o complexo educacional ter sido entregue em junho, as áreas para prática de esportes entraram em funcionamento em agosto de 2012.

Atualmente, a unidade registra 895 alunos matriculados em creche, ensino infantil, fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). De acordo com a Prefeitura, devido à pandemia, o ensino é realizado de forma remota, mas os serviços de limpeza e manutenção continuam ativos nesta e nas demais unidades educacionais.

Sobre o anfiteatro, a administração informou que “já concluiu o projeto para ampla reforma do teatro do CEU Celso Augusto Daniel”, bem como deu andamento aos serviços de perícia e limpeza do local. O processo de licitação para início das obras deve ser apresentado até novembro deste ano.