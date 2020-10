Os 65 anos da Comarca de São Bernardo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/10/2020 | 00:01



1 – A deputada Tereza Delta foi o primeiro nome a propor, de fato, a elevação de São Bernardo à categoria de comarca.

2 – Criada a comarca, demorou um ano e dez meses para ser instalada – e aqui surge um segundo nome, o do prefeito Sérgio Balottim, sucessor de Lauro Gomes – prefeito Lauro Gomes que renunciou ao ser eleito deputado federal.

3 – O terceiro nome na história da comarca de São Bernardo vem das Arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco: o jovem Otto João Gustavo Bethke, que agitou literalmente este passo importante na vida jurídica são-bernardense, inclusive com a criação de um jornal, <CF160>A Comarca</CF>.

Outros nomes são, com todos os méritos, sempre lembrados, como o do primeiro juiz de direito da comarca de São Bernardo, Horácio de Carvalho Junior.

Os advogados Mário de Lucca e Calixto Antonio também são sempre citados. E a Comarca saiu – e hoje, nesta data redonda dos seus 65 anos, poderia gerar uma grande festa cívica, não fosse o drama do novo coronavírus.

LINHA DO TEMPO

30-12-1953 – a Lei 2.456 fixa o quadro territorial, administrativo e judiciário do Estado de São Paulo, para o quinquênio 1954-1958, e cria várias comarcas.

A de São Bernardo ‘do Campo’ demorou, mas outras, igualmente criadas, demorariam ainda mais a ser instaladas: Guarulhos, Franco da Rocha, Santa Rosa do Viterbo, General Salgado, Guaíra e Registro. Motivo: a falta de instalações adequadas para a instalação do Poder Judiciário.

9-10-1955 – Instalada solenemente a Comarca de São Bernardo, na Câmara Municipal, então instalada na Rua Dr. Flaquer, esquina com a Rua Marechal Deodoro.

Presidiu o ato o desembargador Manuel Gomes de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Presentes: Horácio de Carvalho Junior, os juízes de direito de Santo André e São Caetano, os prefeitos do nascente ABC, Alberto Penteado Cardoso (promotor público).

Discursaram: prefeito Sérgio Balottim, Helio de Souza Melo (representando o deputado Lauro Gomes – que não compareceu), Otto Bethke, Sérgio Marques da Cruz (em nome da Associação dos Advogados) e Horácio de Carvalho Júnior.

Em frente à Câmara, o Banco Noroeste do Estado de São Paulo estava concluindo o Edifício Wallace Simonse, e nele foi montado o Fórum – um dos requisitos exigidos para que as comarcas fossem instaladas.

A sede da comarca fica no prédio do Banco Noroeste até 1967.

No Fórum chegaram a ser gravadas cenas da novela A Redenção, da TV Excelsior.

1967 a 1998 a Comarca de São Bernardo ocupa prédio da Alameda da Justiça, ao lado da Cidade da Criança, no Jardim do Mar.

1999 – A transferência para as instalações atuais, na Vila Tereza.

Diário há meio século

Sexta-feira, 9 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1354 Manchete – Situação na Bolívia ainda é confusa Editorial – Comportamento de Natel causa expectativa A ser verdade a tendência do Sr. Laudo Natel em olhar para o Grande ABC quando pensar em formar o seu secretariado somente se os resultados das eleições forem favoráveis aos candidatos locais – como é opinião de alguns políticos – decrescerá bastante o conceito de que desfruta, perante a coletividade desta região, o novo governador do Estado. Em 9 de outubro de... 1920 – Anúncio: Moon Six. Motor Continental. Gasta apenas um lata de gasolina de São Paulo a Santos, ida e volta. 1930 – Revolução em marcha. Presidente Washington Luis divulga manifesto à Nação e tenta transmitir confiança: “Não se deixe o povo ludibriar por boatos terroristas ou por notícias alarmantes espalhados pelo rádio com o intuito de estabelecer a inquietação e a confusão entre os patriotas”. O País vivia momentos delicados que marcariam a queda da República Velha, a ascensão de Getúlio Vargas e a não posse do presidente eleito Júlio Prestes. 1975 – Prefeitura de Santo André anuncia a construção de um viaduto sobre os trilhos da estrada de ferro, em Utinga. São Paulo FC joga no Baetão e goleia o Aliança local por 4 a 1. Hoje - Dia do Atletismo - Dia da União Postal Universal - Dia do Açougueiro e profissionais do setor

Santos do dia