Guarani perde duas opções e continua sem definir treinador

08/10/2020 | 19:25



A diretoria do Guarani continua com dificuldades para definir quem será o substituto de Ricardo Catalá, demitido na última quarta-feira, um dia após a derrota no dérbi para a Ponte Preta, por 2 a 0. E quanto mais o tempo passa, mais as opções vão diminuindo.

Afinal, dois nomes que estavam na lista analisada pela diretoria definiram seus futuros: Eduardo Barroca acertou com o Vitória e Itamar Schülle fechou com o Criciúma.

Outros treinadores que estão sem clubes seguem como opções: Felipe Conceição (ex-Red Bull Bragantino), Alberto Valentim (ex-Botafogo), Paulo Roberto Santos (ex-Santo André) e Zé Ricardo (ex-Internacional). O primeiro, inclusive, já foi procurado pela diretoria.

Diante dessa indefinição, o Guarani será comandado interinamente pelo auxiliar técnico fixo Ben-Hur Moreira no jogo do próximo sábado, contra o CRB, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 15.ª rodada da Série B.

Sem ganhar há seis jogos, o time campineiro vive um momento delicado e, com 11 pontos, é o penúltimo colocado da Série B, na frente apenas do Oeste, que tem seis.