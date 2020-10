Com 1º gol de 3 jogadores pela seleção, Inglaterra vence fácil País de Gales

08/10/2020 | 19:08



Na volta ao estádio de Wembley após 11 meses, a seleção da Inglaterra derrotou, nesta quinta-feira, País de Gales por 3 a 0, em uma partida inesquecível para Dominic Calvert-Lewin, Danny Ings e Conor Coady, jogadores que marcaram gols pela primeira vez com a camisa da equipe nacional.

Atacante do Everton, Calvert-Lewin levou apenas 26 minutos para abrir o placar, de cabeça, completando cruzamento de Jack Grealish, celebrando no vazio estádio. O zagueiro Coady, que tem apenas um gol em cinco anos pelo Wolverhampton, com um meio-voleio, após cobrança de falta de Kieran Trippier, fez 2 a 0 aos sete minutos da etapa final, marcando apenas em seu segundo jogo pela Inglaterra.

O mais espetacular dos três gols veio do jogador que teve de esperar mais tempo para deixar a sua marca pela seleção. Aos 18, após Tyrone Mings escorar de cabeça uma cobrança de escanteio, Ings deu una bicicleta para superar o goleiro Wayne Hennessey. Convocado pela primeira vez em 2015, o atacante vestiu a camisa da Inglaterra apenas pela terceira vez e só nessa como titular.

A chance veio, também, porque o técnico Gareth Southgate aproveitou o amistoso para fazer testes na escalação da Inglaterra visando os duelos pela Liga das Nações diante da Bélgica, no domingo, e da Dinamarca, na quarta-feira.

Em outro amistoso realizado nesta quinta, em Bruxelas, com a presença de público, a Bélgica empatou por 1 a 1 com a Costa do Marfim. Michy Batshuayi colocou os belgas em vantagem, mas Franck Kessie converteu um pênalti aos 42 minutos do segundo tempo para igualar o placar.