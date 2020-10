Mãe de Luciana Gimenez é vítima de famoso golpe e perde 50 mil reais: - Terei que vender meu carro

08/10/2020 | 18:10



A atriz Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana Gimenez, caiu no famoso golpe do WhatsApp. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Vera recebeu uma mensagem de uma pessoa se passando por Luciana, pedindo por um depósito em dinheiro, que foi atendido de imediato. Depois, a atriz recebeu mais duas mensagens, o que fez com que perdesse 50 mil reais para os bandidos.

Vera alegou que a foto do golpista no WhatsApp era semelhante com a que Luciana usava no aplicativo. Como é uma mãe prestativa, atendeu ao pedido de depósito sem pensar duas vezes. Depois, resolveu entrar em contato com a apresentadora, que disse não ter feito nenhuma solicitação à mãe. Foi então que elas perceberam que se tratava de um golpe. Vera até entrou em contato com o seu banco, mas teve que arcar com o prejuízo.

- Foi um deslize muito grande da minha parte. Eles sabem como enganar as pessoas. Serei obrigada a vender meu carro por causa disso, confessou a atriz, emocionada.

Atualmente, mais de 100 milhões de pessoas usam o aplicativo de mensagens. O golpe ocorre da seguinte forma: os golpistas oferecem aos usuários promoções de restaurantes, viagens e até mesmo pesquisas de saúde pública, onde encaminham um número de protocolo ou um link. Ao ser direcionado para esta página, a vítima tem seus dados e informações clonados e os bandidos possuem acesso aos contatos do indivíduo.

Neste tipo de situação, é recomendado duvidar do primeiro contato, mesmo que ele não seja um pedido de um valor exorbitante. Depois, tente ligar ou fazer chamada de vídeo com a pessoa que está te pedindo dinheiro, assim você consegue ter certeza da veracidade da situação. E cuidado: o golpe está ficando cada vez mais famoso, e os golpistas, cada vez mais espertos.