Sofia Kenin decidirá 2° Grand Slam do ano; alemães pegam dupla de Soares na final

08/10/2020 | 15:11



A jovem norte-americana Sofia Kenin vai buscar seu segundo título de Gran Slam da temporada diante da polaca Iga Swiatek, em Roland Garros. A tenista de 21 anos desbancou a experiente Petra Kivtova na semifinal em sete corridos, parciais de 7/5 e 6/4.

Sofia Kenin ganhou da espanhola Garbiñe Muguruza na decisão do Aberto da Austrália, no início do ano, e vem mostrando que será uma das grandes competidoras do circuito.

Na semifinal contra a checa de 30 anos, ele teve o controle do jogo o tempo todo. Com jogo agressivo e segurança na hora de dominar os pontos, não levou sustos e acabou merecidamente carimbando a vaga na final.

Foi a segunda vez na carreira que a checa, especialista em quadras rápidas, falhou em sua tentativa de chegar à decisão no saibro. Há oito anos ela também perdeu na semifinal francesa.

Kenin fará contra Swiatek uma revanche de Roland Garros Junior. Na competição para jovens na França, ela havia sido derrotada. Agora tentará se vingar numa decisão.

BRASIL X ALEMANHA - A final de duplas de Roland Garros vai ter Brasil x Alemanha. O brasileiro Bruno Soares buscará o inédito título, ao lado do croata Mate Pavic, diante de Andreas Mies e Kevin Krawietz. Os tenistas alemães chegaram à decisão com 6/3 e 7/5 sobre o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektivna na semifinal.