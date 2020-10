Intrigas de príncipe Harry e príncipe William começaram na infância

08/10/2020 | 15:10



A já famosa tensão entre os príncipes William e Harry foi abordada por diversos autores de biografias e relatos sobre a Família Real - e, agora, um novo livro sugere que as discordâncias entre os irmãos datam de quando eles ainda eram crianças. De acordo com a People, o livro Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, em português algo como Batalha de irmãos: a história interna de uma família em tumulto, escrito pelo historiador Robert Lacey, afirma que a personalidade dos príncipes foi diretamente afetada pela relação de seus pais, além de ter contribuído para o afastamento dos dois.

De acordo com Lacey, enquanto um outrora indisciplinado príncipe William se tornava mais reflexivo com uma personalidade notavelmente quieta - definitivamente introvertida -, Harry também apresentava mudanças em seu comportamento. O ator afirma que isso ocorreu graças ao ambiente familiar em que os dois cresceram:

Dos quatro e dois anos de idade [respectivamente], William e Harry cresceram sob os cuidados de dois pais que não compartilhavam a mesma cama, que eram mais inclinados a falar com a imprensa do que um com o outro e que também adotavam padrões de enganos sistemáticos.

Enquanto isso, o fato de que William um dia se tornaria rei enquanto Harry não tinha um papel definido dentro da monarquia já começava a pesar na vida dos dois. Robert relata que o guarda-costas de Diana e dos dois príncipes, Ken Wharfe, presenciou um incidente relacionado a isso quando a família estava viajando de Londres para Highgrove no fim de semana:

De acordo com Wharfe, Harry e seu irmão se envolveram em uma discussão no banco de trás do carro, com a babá procurando em vão arbitrar a disputa. Você será rei um dia, disse Harry, na época com quatro anos de idade, enquanto William tinha cerca de seis anos de idade. Eu não vou. Então posso fazer o que quiser.

Princesa Diana, por sua vez, teria ficado espantada com a colocação do filho:

- De onde ele tirou isso?

O historiador ainda afirmou em entrevista à People que, embora os príncipes tenham sido criados para serem próximos e protetores um com o outro, muito mudou quando William começou a ser preparado para ser rei, enquanto Harry acabou ficando de lado, sem um papel definido:

- Ambos os irmãos foram prejudicados por sua educação, e ambos reagiram encontrando soluções diferentes. Há muita dor e trauma nesta história, que remonta ao início [de suas vidas].

Lacey, que é consultor histórico da série The Crown, da Netflix, ainda afirmou que, caso os dois irmãos não consigam se reconciliar - ainda mais com Harry morando em outro país -, o resultado pode ser catastrófico para a Família Real:

- Isso se compara à abdicação de Edward VIII em 1936 e a morte da princesa Diana em 1997. É [algo] dessa escala. E é um desafio que ainda não foi resolvido.