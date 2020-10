Danilo Avelar rompe ligamento do joelho direito e será operado na quarta-feira

08/10/2020 | 14:56



As suspeitas se concretizaram. O zagueiro Danilo Avelar, autor do gol de empate do Corinthians no clássico contra o Santos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e será submetido a uma cirurgia na próxima quarta-feira, no Hospital São Luiz, unidade Morumbi, que será feita pelo consultor médico do Clube, Joaquim Grava.

Com isso, Danilo Avelar deverá ficar afastado cerca de seis meses, aumentando a lista de desfalques do técnico interino Dyego Coelho, que deverá recorrer aos garotos. "Vamos olhar para a base, tem sub-23 e sub-20. Enfim, é pensar nisso para encontrarmos uma solução", disse o treinador, após o empate com o Santos, ainda sem saber o resultado dos exames.

A lesão de Avelar ocorreu em disputa com Lucas Lourenço. O zagueiro corintiano deixou o gramado no carrinho e não pôde ser substituído, porque Dyego Coelho já havia realizado as cinco mudanças permitidas.

A opção imediata do treinador é escalar Bruno Méndez ao lado de Gil. O outro zagueiro do elenco, Léo Santos, ainda está em tratamento de lesão no joelho e não tem data para voltar a ficar à disposição. Ele não atua desde 2019.

O Corinthians volta a jogar no domingo, contra o Ceará, no Castelão. Os desfalques certos são os meio-campistas Cantillo, com a seleção colombiana, e Otero, com a seleção venezuelana.