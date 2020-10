Candidata que teve imagem alterada por Nutella retira campanha em S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



08/10/2020 | 14:56



Amira Laila, responsável pela TV São Bernardo, retirou a candidatura a vereadora de São Bernardo pelo Cidadania. A questão da troca da foto de urna por uma imagem de um pote de Nutella teria sido a gota d''''água para que ela deixasse a campanha por uma vaga no Legislativo.

Ela anunciou a decisão nesta quinta-feira (8), em sua página nas redes sociais. “Por respeito e consideração a todos que me apoiam e seguem meu trabalho, uso este espaço para informar que estou retirando minha candidatura a vereadora de São Bernardo. Ao longo de quatro anos nas redes, descobri que é possível mobilizar as pessoas para o bem, cobrar o meio político, e trazer para o público informações que os ajudem no dia a dia. Há três meses, eu e um pequeno grupo decidimos nos empenhar desenhando uma campanha diferente. A intenção era provar que era possível pessoas comuns fazendo campanha honesta, limpa e com pouco dinheiro. Era um projeto feito por pessoas que queriam mudar a política e representar de verdade o povo. Nosso projeto incluía divulgação constante e até transmissão ao vivo das sessões de votação dos vereadores. Infelizmente, por questões de discordância em relação a decisões partidárias, não me sinto a vontade em continuar com a candidatura”, disse.

No fim do mês passado, quando percebeu que no sistema de divulgação de candidaturas, em vez de sua foto, o partido havia enviado a figura de um pote de Nutella – jocosamente utilizado para rotular pessoas que não aceitam críticas ou que tenham condições de vida melhor. A troca da foto foi feita e a imagem já foi alterada.