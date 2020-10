Viaje pelos 10 parques nacionais mais “instagramados” do Brasil

Redação

Praias, vales, montanhas, trilhas, cachoeiras e dunas são algumas das muitas atrações naturais encontradas no Brasil. Com uma variedade de fauna e flora fascinante, o País criou áreas protegidas – chamadas de parques nacionais – para preservar esses ecossistemas.

Ao todo, o Brasil tem 73 parques nacionais, administrados pelos Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O mais legal é que alguns deles podem ser visitados por turistas.

A Musement, plataforma digital de descobertas de experiências pelo mundo, preparou uma lista com os top 10 Parques Nacionais Brasileiros que fazem mais sucesso no Instagram. Confira!

Parques nacionais mais “instagramados” do Brasil

1. Parque Nacional da Tijuca – 30.200 publicações

Cachoeiras, trilhas, mirantes, grutas e ruínas históricas do tempo das fazendas de café são algumas das maravilhas deste parque carioca, que é o mais famoso no Instagram. Localizado no coração do Rio de Janeiro (RJ) o parque abriga a primeira floresta replantada do mundo, um projeto de reflorestamento iniciado em 1861. Marcos famosos da cidade, como o Corcovado, o Pico da Tijuca e a Pedra da Gávea, também ficam localizados dentro do complexo.

2. Parque Nacional do Itatiaia – 29.800 publicações

Dividido em duas partes, a alta e a baixa, o Parque Nacional do Itatiaia possui atividades para todos os amantes da natureza. A parte baixa é ideal para quem busca algo mais tranquilo, com trilhas curtas, de fácil acesso e várias cachoeiras. Já a parte alta é perfeita para os fãs de aventura e adrenalina, com trilhas de dificuldade alta e sempre rumo ao topo, para desfrutar da vista fascinante e admirar as diversas formações rochosas, como o Pico das Agulhas Negras. O local fica na divisa do estado do Rio de Janeiro com o estado de Minas Gerais.

3. Parque Nacional de Foz do Iguaçu – 14.800 publicações

O parque que abriga as famosas Cataratas do Iguaçu, com um total de 275 quedas de água, fica localizado na fronteira entre o Brasil e a Argentina, e tem como base na parte brasileira a cidade de Foz do Iguaçu (PR). A maior parte das quedas são do lado argentino, o que proporciona uma vista melhor para quem observa a partir do Brasil. Entre as diversas atividades disponíveis no parque, é possível fazer trilhas, rafting, rapel e passeios de barco e caiaque.

4. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – 10.700 publicações

Localizado no estado de Goiás, o local compreende quatro cidades, tendo a sua entrada em Alto Paraíso. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é dividido em quatro trilhas: Travessia das Sete Quedas, Trilhas dos Saltos, Trilha dos Cânions e Trilha da Seriema. Cada uma delas tem um nível de dificuldade diferente, dando ao visitante a possibilidade de escolher a que mais combina com ele. Em todas é possível tomar banho de rio e cachoeira, observar a fauna e flora, além de visitar áreas de antigos garimpos.

5. Parque Nacional da Serra dos Órgãos – 7.500 publicações

Com mais de 200 km de trilhas de todos os níveis de dificuldade, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é ideal para alpinistas. Uma das principais atrações do local é a trilha suspensa, com 1,3 km de extensão e nove metros de altura. Trata-se de uma ponte (com acesso para cadeirantes) que oferece uma atividade completamente diferente na altura das copas das árvores, dando a oportunidade para os visitantes admirarem o panorama de um ângulo único. O parque fica localizado no estado do Rio de Janeiro, entre quatro cidades: Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim e Magé.

6. Parque Nacional da Chapada Diamantina – 5.800 publicações

Localizado entre Minas Gerais e a Bahia, o Parque Nacional da Chapada Diamantina compreende uma área de 152 mil hectares. Com uma grande diversidade ambiental e ecológica, o local possui inúmeras paisagens de tirar o fôlego. Ali, é possível encontrar 33 cachoeiras, duas cavernas, 10 locais para escalada e 16 sítios históricos. Dividido em três regiões (norte, centro e sul), com diferentes áreas de acesso, o complexo não possui sinal de celular e as trilhas não têm sinalização. Por isso, a melhor opção é contratar um guia local.

7. Parque Nacional da Serra da Canastra – 5.000 publicações

O principal objetivo da criação do Parque Nacional da Serra da Canastra foi para a proteção da nascente do Rio São Francisco, um dos principais do País, que atravessa cinco estados. Localizado a 325 km de Belo Horizonte (MG), em São Roque de Minas (MG), o parque possui uma vegetação diferenciada, pois é uma transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Ali, o turismo de aventura é o ponto forte, a infraestrutura é precária e as estradas são todas de terra. O parque possui diversas cachoeiras. A mais famosa é a Casca D’Anta, com uma piscina no topo, onde se pode nadar. Canoagem, rapel, motocross e trilhas são algumas das atividades que também podem ser realizadas no local.

8. Parque Nacional da Serra do Cipó – 4.800 publicações

Os diversos sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra do Cipó comprovam a existência humana na região há mais de 10 mil anos. Localizado em Santana do Riacho, no estado de Minas Gerais, o local possui mais de 60 cachoeiras, sendo as mais famosas a Cachoeira do Tabuleiro, o Véu de Noiva e a Cachoeira da Farofa, além de cânions, cavernas e belas paisagens.

9. Parque Nacional de Brasília – 3.600 publicações

Criado durante a construção de Brasília (DF), o parque possui como atração principal duas piscinas que se formaram em poços de água às margens do córrego, em decorrência da extração de areia feita antes da implantação da cidade. Perfeito para um passeio em família, o complexo possui uma ótima estrutura e fica localizado entre os municípios de Brazlândia, Brasília e Padre Bernardo.

10. Parque Nacional de Jericoacoara – 2.900 publicações

Localizado a 300 km de Fortaleza (CE), o Parque Nacional de Jericoacoara fica na cidade de mesmo nome, com diversas atrações que incluem desde praticar esportes radicais nas praias e lagoas até contemplação de monumentos naturais, como o Serrote, a Árvore da Preguiça e a Pedra Furada (principal cartão postal da região).

