Universal Studios do Japão abrirá área da Nintendo em abril de 2021

08/10/2020 | 14:48



O parque temático da Universal Studios em Osaka, no Japão, abrirá, em abril de 2021, uma área totalmente dedicada à Nintendo. O Super Nintendo World será o primeiro espaço do complexo no mundo baseado nos personagens e universos da famosa desenvolvedora e publicadora japonesa de games e consoles.

Futuramente, outros centros de lazer do grupo espalhados pelo planeta devem receber áreas semelhantes. Um dos mais cotados é o de Orlando. Especula-se que o primeiro Super Nintendo World americana seja uma das grandes estrelas do novo parque Universal’s Epict Universe, previsto para ser inaugurado em 2023.

Super Nintendo World na Universal Studios

O Super Nintendo World da Universal Studios do Japão terá atrações temáticas inspiradas em Mario Kart e Yoshi. Além disso, a colorida área contará com restaurantes, lojas e experiências exclusivas.

Entre elas, a oportunidade de usar uma pulseira chamada Power Up Band para participar de atividades interativas, como pular, acertar blocos e coletar moedas e itens virtuais. Tudo para se sentir jogando Super Mario no mundo real.

Mario Cafe & Store

Antes mesmo da inauguração official de Super Nintendo World os fás já poderão ter um gostinho do que estará disponível na área com a abertura do primeiro Mario Cafe & Store do mundo. O espaço, que funcionará a partir de 16 de outubro na Universal Studios do Japão, oferecerá comidas e produtos temáticos exclusivos da Nintendo.

Divulgação – Universal Mario Cafe & Store, no Super Nintendo World da Universal Studios do Japão

O exterior do café e da loja contará com esculturas gigantes dos chapéus de Mario e Luigi, bem como o famoso esquema de cores em vermelho e verde do Mushroom Kingdom. Do lado de dentro, os visitantes encontrarão pisos quadriculados inspirados nas bandeiras de corrida icônicas do Mario Kart, sinais de LED e um teto luminoso.

Entre os itens vendidos no café estarão sanduíches de panqueca e refrigerantes com creme. As bebidas, inclusive, poderão ser servidas em squeezes no formato do Super Mushroom.

Na loja, por sua vez, serão vendidos itens referentes a personagens como Mario, Luigi e Princess Peach. Bolsas, capas de smartphone, chaveiros e produtos personalizados estarão à disposição.