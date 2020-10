Mercedes-Benz GLE vence teste para modelos com direção semi-autônoma

Da Redação

A Mercedes-Benz venceu um teste realizado pela Euro NCAP para sistemas de assistência para direção semi-autônoma (SAE Nível 2). A marca foi representada pelo modelo GLE SUV que inclui o Pacote de Assistência à Direção e o Pacote de Assistência à Direção Plus, e venceu a prova com a pontuação máxima de 174 pontos (87% da pontuação total).

O destaque ficou para a forma como o “Engajamento do Motorista” – uma das categorias avaliadas. No GLE, e em todos os demais modelos com essa tecnologia, os sistemas são projetados para que a melhor conexão seja estabelecida entre o sistema e o condutor.

Desta forma, os clientes podem contar com segurança, conforto e assistência. A facilidade de interação entre o condutor e o sistema, de uma forma ágil e intuitiva, e a possibilidade de, a qualquer momento, tomar as decisões de condução imediatamente foi outro ponto bem avaliado.

Vale ressaltar, no entanto, que a Mercedes-Benz identifica e comunica toda essa tecnologia como sistemas assistenciais de condução, nunca substituindo o motorista completamente no ato da condução do veículo.

O fato de serem sistemas cooperativos que apoiam em vez de substituir o motorista também foi um destaque. Por exemplo, o Assistente Ativo de Direção pode intervir ativamente em curvas, mesmo que as faixas da estrada (ou rua) não estejam claramente visíveis ou até mesmo sem as faixas demarcadas. Com essa tecnologia, o sistema pode ajudar a reduzir o stress, por exemplo em uma situação de tráfego congestionado.

