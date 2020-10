Wanessa Camargo rompe com produtor Mister Jam após ex-companheira denunciar relação abusiva

08/10/2020 | 14:11



Wanessa Camargo não trabalha mais com o produtor Fábio Almeida, mais conhecido no meio como Mister Jam. Segundo informações do jornal Extra, a cantora resolveu se pronunciar e rompeu a parceria que tinha com ele depois de Francinne Porto, ex-namorada do produtor, revelar que sofria um relacionamento abusivo.

Tive conhecimento de fatos que envolviam o relacionamento da Francinne e o Fábio, e ontem fui surpreendida com o vídeo da Francine. Diante de tudo isso que está acontecendo estou interrompendo meus trabalhos com o Mister Jam. Reitero meu respeito a todas a mulheres e pessoas que se sentem de alguma forma abusadas. Que a justiça apure todos os fatos, teria dito a cantora.

Francinne, que também é cantora, revelou através das redes sociais que até hoje é traumatizada por conta da relação. Ela disse que já não era feliz e teve coragem de terminar o namoro. A artista ainda explicou que realizou um boletim de ocorrência contra o produtor, relatando que teria sido estuprada e agredida.

- Eu vivi muito tempo da minha vida em um relacionamento extremamente abusivo, controlador, violento, eu não enxergava isso. Só sabia que eu tinha que ser muito grata a essa pessoa por tudo que ela fez por mim, por tudo que gastou, tudo que ela me fez ser hoje. Tinha uma dívida eterna com essa pessoa, desabafou ela, segundo o jornal, sem citar o nome do ex.

E continuou:

- Aconteceram coisas horríveis comigo, que me traumatizam até hoje quando eu lembro, e quero dizer que tive coragem de sair dessa. Não era mais feliz, não tinha mais o brilho, não era mais eu. Foi muito difícil, a minha sorte é que eu tenho família e amigos que me ajudaram.

Cleo Pires, Preta Gil, Mc Rebecca e outras famosas mandaram mensagens de apoio à Francinne após o desabafo.