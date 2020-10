Whindersson Nunes deixa de seguir Luísa Sonza no Instagram

08/10/2020 | 14:10



Será que a amizade acabou? Apesar de Luísa Sonza e Whindersson Nunes terem afirmado que manteriam a boa relação mesmo após o fim do casamento, o youtuber deu indícios de que a situação mudou. Isso porque, Whindersson deixou de seguir Luísa no Instagram.

Até a publicação desta matéria, Luísa continuava seguindo o ex-marido na rede social.

Na busca por pessoas seguidas pelo perfil de Whindersson só é possível encontrar um perfil de fã clube da cantora.

No Twitter, horas antes, Whindersson escreveu: Tudo está culminando pra eu virar um velho chato e sem paciência, não deixando claro sobre o que se referia.

Enquanto, dias antes, Luísa disparou também na rede social: Afff tão libertador ser dona de mim mesma.

No último mês, Luísa ainda assumiu namoro com o cantor Vitão. Na ocasião, Whindersson reagiu, publicando uma série de mensagens, que foram interpretados por alguns internautas como indiretas sobre a a repercussão da novidade. O relacionamento, aliás, é alvo de especulações, de que teria começado antes mesmo do fim do casamento entre Luísa e Whindersson, o que é negado pelos cantores.