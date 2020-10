Lívia Andrade abre o jogo sobre saída do SBT: Não fui pega de surpresa

08/10/2020 | 12:10



Lívia Andrade falou sobre o fim do seu vínculo com o SBT em entrevista para Fábia Oliveira, do jornal O Dia. A apresentadora declarou que já conversava com a direção da emissora há meses e que decisão de não renovar o contrato partiu de ambas as partes.

- Não fui pega de surpresa. Desde quando o Fofocalizando saiu do ar, a direção artística da emissora pediu para eu esperar para a volta do programa, que não ocorreu. Nesse período que estou fora do ar, recebi propostas de outras emissoras, mas não pude analisar, devido ao meu contrato. Não acho interessante para a emissora pagar meu salário como apresentadora estando fora do ar e não posso ficar presa em um contrato. Trabalho desde os 13 anos de idade e não acho justo receber sem trabalhar, declarou.

Nas redes sociais, Lívia publicou na última quarta-feira, dia 7, uma foto com Silvio Santos para falar sobre a demissão.

Quero fazer algo bonito, assim como foi a minha história no SBT ao longo desses anos todos! Depois de algumas conversas, hoje decidimos em comum acordo não renovar o meu contrato. Não preparei nada especial ainda e nem sei se é a minha cara fazer, então vamos ver se posto algo melhor depois. Agora estou livre, leve e solta... OBRIGADA, SBT, escreveu na legenda do post.