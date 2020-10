Luísa Sonza aparece de surpresa em programa com Vitão

08/10/2020 | 12:10



Luísa Sonza fez uma participação especial no programa TVZ, do Multishow, na última quarta-feira, dia 7. A cantora apareceu de surpresa ao lado do namorado Vitão, que era a atração musical da noite. Juntos, os dois protagonizaram momentos fofos e ainda dançaram funk - bem daquele jeitinho Vitão de dançar!

A aparição dos cantores não agradou só o público, mas também a apresentadora do TVZ, Lexa. A cantora pediu para que Luísa permanecesse no programa e ajudasse o show do namorado a ficar ainda mais completo. Felizmente, o pedido da artista foi atendido.

Outra surpresa foi um dueto inesperado entre Lexa e Vitão. Os dois cantaram Flores, música que iniciou os rumores de um relacionamento entre o cantor e Luísa Sonza.

É, parece que o namoro de Sonza e Vitão está cada vez mais forte, não é?