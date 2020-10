Site indica os 20 melhores resorts do mundo

Paulo Basso Jr.

O L’Horizon Resort & Spa, em Palm Springs, Califórnia (EUA), lidera a lista dos melhores resorts do mundo divulgada pela Condé Nast Traveler Reader’s Choice. O ranking, elaborado com base nas opiniões dos mais de 7 milhões de leitores que a conceituada publicação tem no planeta, tem o pódio completado com os luxuosos The Mulia & Mulia Villas, em Bali, Indonésia, e The Nautilus Maldives, nas Maldivas.

Apenas um brasileiro aparece na lista. Trata-se do Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso (BA), que desponta na 18º colocação – e em primeiro lugar entre os 25 melhores resorts da América do Sul.

Os 20 melhores resorts do mundo em 2020

Confira a lista dos 20 melhores resorts do mundo indicados pela Condé Nast Traveler Reader’s Choice: