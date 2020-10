Influenciadora que tratava câncer morre após contrair coronavírus

08/10/2020 | 11:10



O coronavírus, que foi classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 2020, já deixou milhares de mortos pelo mundo e, infelizmente, algumas celebridades também não resistiram à doença. A influenciadora digital Ana Paula Rubini, de 30 anos, morreu no dia 4 de outubro em decorrência do coronavírus, informou a família dela nas redes sociais, onde mantinha mais de 135 mil seguidores no Instagram e 400 mil seguidores no TikTok.

Ana, que lutava contra um câncer, foi diagnosticada duas vezes com o coronavírus. A nossa princesa descansou, escreveu a família ao informar o falecimento da influenciadora digital através de um vídeo emocionante. Ela deixa o marido e a filha, de dez anos de idade.

Segundo a revista Glamour, ela descobriu um linfoma na região pélvica em 2013. Ela conseguiu se curar e no início deste ano foi diagnosticada pela segunda vez com um linfoma, no órgão genital. Desde então, ela tratava a doença com quimioterapia e, durante o tratamento, testou positivo para a Covid-19.