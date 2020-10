Netflix anuncia filmes e especiais de Natal que chegam ao catálogo; veja lista

28/10 – Amor com Hora Marcada | Crédito: Divulgação/Netflix

28/10 – Amor com Hora Marcada | Crédito: Divulgação/Netflix

18/11 – Holiday Home Makeover with Mr. Christmas | Crédito: Divulgação/Netflix

18/11 – Holiday Home Makeover with Mr. Christmas | Crédito: Divulgação/Netflix

20/11 – O X do Natal | Crédito: Divulgação/Netflix

20/11 – O X do Natal | Crédito: Divulgação/Netflix

22/11 – Natal com Dolly Parton | Crédito: Divulgação/Netflix

22/11 – Natal com Dolly Parton | Crédito: Divulgação/Netflix

27/11 – A Go! Go! Cory Carson Christmas | Crédito: Divulgação/Netflix

27/11 – A Go! Go! Cory Carson Christmas | Crédito: Divulgação/Netflix

03/12 – Chico Bon Bon and the Very Berry Holiday | Crédito: Divulgação/Netflix