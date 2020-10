Banco central do Japão eleva perspectiva de oito das nove economias regionais

08/10/2020 | 02:54



O Banco do Japão (BoJ na sigla em inglês) elevou sua perspectiva para oito das nove economias regionais do país, mas ponderou que a recuperação das economias após a pandemia do coronavírus está avançando lentamente.

O banco central disse em relatório trimestral, divulgado nesta quinta-feira, que apenas a ilha de Shikoku ainda não começou uma recuperação da forte desaceleração registrada no início deste ano.

O documento afirma que a economia na região de Tóquio "começou a se recuperar", mas permanece "em uma situação grave". Para a maioria das outras economias regionais, o BoJ fez uma avaliação semelhante.

O presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, disse esperar que a recuperação continue, apoiada pela demanda reprimida e pelas políticas de estímulo econômico do governo. A declaração de Kuroda foi concedida em um discurso aos diretores do banco central. Fonte: Dow Jones Newswires