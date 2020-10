Estratégia não é tática, é escolha

Do Diário do Grande ABC



É assim que definimos estratégia, ou seja, conjunto de escolhas que os grandes líderes fazem, possibilitando a seus profissionais diferenciais em relação a seus concorrentes. Quem estrategiza, planeja e executa, sabe lidar tanto com o favoritismo quanto com o derrotismo.

Estratégia é algo tão importante que os norte-americanos do mundo dos negócios transformaram o substantivo em verbo: eles entenderam que é preciso estrategizar (strategyze), ou seja, pensar e agir estrategicamente o tempo todo, e que não seguir o combinado é sempre decisão ruim.

A estratégia é muito frequentemente confundida com tática, embora tática seja apenas parte da estratégia. Formular estratégia consiste em fazer série de escolhas.

De acordo com o que aprendemos em nossas pesquisas, existem grandes escolhas nos esportes, que são bem parecidas com as alternativas sintetizadas no livro Jogar Para Vencer, de Alan G. Lafley e Roger Martin, que orientam empresas e quaisquer organizações. Por isso, é possível falar mais sobre um ponto comum entre os dois universos: o ato de perseguir vitórias. Para isso é preciso haver um objetivo antes de tudo, de ordem qualitativa, mais duradouro ou até atemporal, que costuma ser chamado de aspiração ou propósito.

É preciso identificar as capacidades que o colaborador ou o time deverão usar para vencer no espaço predefinido e providenciar que elas estejam alinhadas com a tática.

Estamos falando de adequar as capacidades físicas, técnicas e mentais por meio de treinamento. Os sistemas de apoio à estratégia mais importantes são os de captura e análise de dados, sejam os dados relativos à performance de cada um da equipe, sejam os dos adversários e dos contextos de cada competição.

Elaborar boa estratégia não significa necessariamente estrategizar, no entanto; estrategizar abrange tanto fazer essas escolhas com consciência como colocá-las em prática. Está nos detalhes. Assim como ocorre em qualquer arena, governamental, militar ou empresarial, as estratégias melhoram conforme vão sendo atualizadas com dados, à medida em que o estrategista aprende o que funciona ou não.

Do mesmo modo, isso explica o insucesso de parte de alguns líderes, que não conseguem trabalhar por um período suficiente com seus liderados. Para eles faltam mais do que estratégia, falta estrategizar nos mínimos detalhes, fazer uso dos dados e vencer.

Adriana Salles Gomes é jornalista e diretora editorial das revistas HSM Management e MIT Sloan Review Brasil.>José Salibi Neto é formado pela Moore School of Business, da Universidade da Carolina do Sul, e tem MBA em international business pela mesma instituição.



PALAVRA DO LEITOR

Sem incentivos – 1

Este Diário reportou que o Senado aprovou medida provisória de incentivo fiscal para setor automotivo (Economia, ontem). Uma indústria madura, que tem mais de 60 anos no Brasil, não deveria continuar ‘mamando incentivo’ nas tetas do governo. Investir em inovação e manter sua competitividade são obrigações de empresa que se sustenta e quer continuar no mercado. O incentivo dado ao setor é dinheiro que o governo deixa de arrecadar e que deveria ser aplicado em outras áreas.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Sem incentivos – 2

É com muita perplexidade que vejo a notícia neste Diário que o Grande ABC fica fora dos incentivos fiscais ao setor automotivo. Soa, no mínimo, muito estranho essa notícia e como a classe política de nosso Estado é inoperante. Para que três senadores e 70 deputados federais se nada fazem, se não lutam pelo Estado de São Paulo? Está realmente na hora de reduzirmos a quantidade de parlamentares. É só gasto, mordomia sem resultado algum. Para nada! Isso demonstra claramente que, sem fábricas automotivas, que são uma das principais geradoras de mão de obra no País, direta e indiretamente, o Grande ABC estará fadado a mais desemprego, fechamento de comércio e perda de capital humano para outros Estados que lutam pelo seu povo, diferentemente de São Paulo.

Alberto Utida

Capital

Reeleição

Promulgada há 21 anos, a emenda constitucional da reeleição, que tinha como objetivo dar maior continuidade a programas e metas governamentais, acabou por entrar pelo caminho da perdição e serviu a todo tipo de manobras para a perpetuação de desmandos, característico do mundo político nacional, levando os postulantes à reeleição a inevitável abuso da máquina administrativa e desvirtuamento da publicidade institucional, utilizando-a como instrumento de proselitismo político. A reeleição deve acabar, mas não pelos motivos alegados pelo oportunista FHC ou pela combalida esquerda tupiniquim, mas por não ser republicana, pois fere os preceitos da eletividade, alternância e temporariedade dos mandatos, além da inexistência de afastamento do governante para concorrer ao segundo mandato.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

E depois?

Gostaria de perguntar: os senadores irão sabatinar o candidato Kássio Marques sobre importantes assuntos que dizem respeito a vários temas de costumes, de corrupção, de prisão em segunda instância etc? Se ele ‘mentir’ para ser aprovado e depois de sentado na cadeira do STF (Supremo Tribunal Federal) fizer tudo ao contrário da sabatina no Senado? O que os que o ‘aprovaram’ podem fazer? Os eleitores e pagantes de impostos querem saber!

Tânia Tavares

Capital

Falsidade

Muitas pessoas estão indignadas com a quantidade de cursos falsos que são colocadas nos currículos. E é para estar mesmo. Nunca as máscaras estiveram tanto em evidência. Aposto que grande parte da população não sabe que nas carreiras públicas o cidadão é promovido de acordo com os títulos que apresenta, e esses títulos representam aumento de salário. A questão que se coloca é: os cursos apresentados são conferidos? Ou a coisa ficou tão relaxada que os comprovantes não são sequer checados? Fica o alerta, muita ganância acaba chamando a atenção daqueles que dormem e o despertar pode custar caro.

Izabel Avallone

Capital