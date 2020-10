Natal (nem tão) iluminado

Do Diário do Grande ABC



É grande a chance de terminar em pizza a investigação aberta pela Câmara de São Caetano para apurar irregularidades no convênio firmado entre o governo municipal e a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) para a realização do Natal Iluminado, em 2016. O objetivo da CPI era descobrir se o dinheiro liberado pela Prefeitura, R$ 1 milhão, tinha sido efetivamente utilizado na promoção da campanha. Decorrido um ano e um mês após o início dos trabalhos, o grupo de vereadores ainda não conseguiu sequer ouvir os principais envolvidos no caso, o então prefeito Paulo Pinheiro (DEM, então no MDB) e o presidente da entidade, Walter Estevam Junior (Republicanos).

Os indícios de que algo irregular havia ocorrido na execução do contrato eram bastante robustos. Apuração feita por comissão formada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da própria Prefeitura encontrou série de inconsistências na prestação de contas do convênio. Entre elas, nota fiscal de refeição regada a chope e cerveja paga com recurso destinado ao Natal Iluminado. O relatório final apontou para ausência de comprovação de uso de R$ 300 mil. O governo são-caetanense entendeu que os vícios eram insanáveis, a ponto de exigir a devolução do dinheiro repassado, inscrevendo a Aciscs na dívida ativa do município depois que a entidade se recusou a fazer a reposição da verba.

Mas embora os vestígios de que algo fora do normal tivesse marcado os gastos de dinheiro público, a Câmara de São Caetano inexplicavelmente conduziu as investigações em banho-maria. Onze meses sem que as principais oitivas fossem realizadas! A poucas semanas do encerramento da atual legislatura, que termina em 31 de dezembro, o presidente da Casa, Pio Mielo (PSDB), aparece dizendo que exigirá do setor jurídico a conclusão do relatório da CPI, mesmo sem ouvir Pinheiro e Estevam Junior, para que seja votado no plenário. Resta saber se a medida é boa para os suspeitos ou para a população de São Caetano, que pagou a conta do Natal (nem tão) Iluminado.